(Crónica) El Manchester City golea por la Premier antes de recibir al Real Madrid

El Manchester City goleó (5-1) al Luton este sábado en la jornada 33 de la Premier para colocarse líder de manera provisional, en medio de su eliminatoria de Liga de Campeones contra el Real Madrid. Los de Pep Guardiola firmaron un triunfo que cabía esperar ante un rival que seguirá en puestos de descenso una semana más, a pesar de que no jugó el centrocampista Rodri. Las tres ausencias en Liga del jugador español se habían saldado con derrota, pero esta vez el MVP de la pasada Champions pudo descansar tranquilo. El City ganaba ya al minuto de partido, con un gol en propia puerta de Daiki Hashioka, en una acción de Erling Haaland. El campeón inglés tardó una hora en doblar la renta, Kovacic ya en el segundo tiempo, pero no peligraron los tres puntos, redondeados con Haaland, de penalti, Doku y Gvardiol. Los de Guardiola asaltan así el liderato a falta de lo que hagan Arsenal y Liverpool este domingo, velando armas ya para la vuelta de cuartos de final contra el Real Madrid el próximo miércoles en Mánchester, después del 3-3 en el Santiago Bernabéu. Por otro lado, la jornada inglesa dejó este sábado un duro tropiezo del Tottenham ante el Newcastle, un 4-0 que tuvo como protagonista al ex de la Real Sociedad Alexander Isak y que supone un paso en falso de los 'spurs' en busca del 'Top 4'. Mientras, las 'Urracas' sumaron tres puntos de oro para jugar competición europea la próxima campaña, objetivo por el que volvió a fallar el Manchester United en un empate (2-2) contra el Bournemouth. Los de Ten Hag respondieron con un doblete de Bruno Fernandes a los goles de los de Andoni Iraola pero sumaron su cuarta jornada seguida sin ganar. --RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 33 EN LA PREMIER LEAGUE. -Sábado. Newcastle - Tottenham 4-0. Brentford - Sheffield United 2-0. Burnley - Brighton 1-1. Manchester City - Luton 5-1. Nottingham Forest - Wolverhampton 2-2. Bournemouth - Manchester United 2-2. -Domingo. Liverpool - Crystal Palace. West Ham - Fulham. Arsenal - Aston Villa. -Lunes. Chelsea - Everton.