Ana Obregón confirma que parte de los derechos de su libro han ido destinados a la Fundación

La presentadora y bióloga hace un nuevo acercamiento a los medios de comunicación desde que se retirara del foco mediático por las acusaciones acerca de la fundación que lleva el nombre de su hijo y las donaciones que ella habría o no hecho, cumpliendo o incumpliendo las promesas públicas acerca de ello. En esta ocasión, Ana Obregón vuelve a televisión de la mano de '¡De Viernes!' y el programa ha querido mostrar un pequeño adelanto. Defiende que la creación de la Fundación Aless Lequio fue un deseo de su hijo y que, por lo tanto, quiso cumplir a rajatabla a pesar de que le resultó muy duro. Asegurando que la fundación pasa por muy buen momento y que es totalmente transparente, confesaba que fue muy doloroso llevarlo a cabo mientras vivía el duelo de haber perdido a su hijo. Todo esto empeoraba al percibir cómo se le criticaba a ella personalmente. En cuanto a los derechos de autor del libro 'El chico de las musarañas', del que su hijo es coautor, la presentadora no se andaba con rodeos y confirmaba que más de 100.000 euros de dichos derechos han ido destinados a la fundación. Patricia Cerezo, desde plató, defendía que Ana Obregón solamente pretende apoyar la investigación y que "quien piense que se ha quedado con un solo euro, es porque no la conoce". José Antonio León se sumaba asegurando que la presentadora está muy emocionada por la gran acogida del libro y que eso se traduce en una mayor ayuda para la fundación.