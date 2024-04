Victoria Federica reaparece con su mejor sonrisa tras el ingreso de la Reina Sofía

Ingresada en la Clínica Ruber Internacional de Madrid desde la noche del martes 9 de abril a causa de una infección del tracto urinario, la Reina Sofía ha recibido estos días la visita de la infanta Elena y del Rey Felipe VI, al que este jueves se unía la Reina Letizia, que no dudaba en ir a ver a su suegra al hospital tras cumplir con sus compromisos oficiales en Las Palmas, dando una imagen de unión absoluta en la Familia Real. Quien no ha visitado a su abuela a pesar de encontrarse en Madrid -mientras que el resto de sus familiares, como el Rey Juan Carlos, Froilán la infanta Cristina y sus hijos, a excepción de Pablo Urdangarín, volcado en su carrera deportiva, no residen en España- ha sido Victoria Federica. A pesar de que está muy unida a su abuela, la influencer no se ha dejado ver por el hospital, aunque sí en el evento más multitudinario que se ha celebrado este jueves en la capital, la presentación del nuevo labial de Yves Saint Laurent. La hija de la infanta Elena, sofisticada a más no poder con un traje sastre de corte oversize en color negro y su larga melena recogida en una melena pulida, ha posado con su mejor sonrisa en el evento, en el que ha coincidido con celebrities como Aitana, Milena Smit, Rosanna Zanetti, Ana Guerra, Lara Álvarez, Andrea Duro o Marisa Jara. Tan esquiva como siempre, Victoria ha evitado atender a la prensa y ha hecho oídos sordos a las preguntas sobre el ingreso de la Reina Sofía, aunque antes de abandonar el photocall y haciendo un gesto de perdón con las manos ha asegurado que su abuela se encuentra "bien". Y sin duda su presencia en la fiesta de la semana es la confirmación sin necesidad de palabras de no tenemos que preocuparpos por la Emérita, que haciendo gala de su fortaleza y su 'salud de hierro' podría recibir el alta hospitalaria este mismo viernes.