UNICEF señala que el reciente ataque a uno de sus coches en Gaza evidencia lo "peligrosa" que es la situación

La portavoz del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Tess Ingram, ha relatado cómo sucedió el más reciente incidente en el que se ha visto envuelto el organismo en la Franja de Gaza, cuando el martes uno de los vehículos que formaba parte de un convoy humanitario recibió varios disparos mientras esperaba en un puesto de control israelí. El convoy de UNICEF, que transportaba suplementos nutricionales, medicinas y combustible hacia el norte del enclave, estaba formado por tres coches y dos camiones que fueron obligados a aparcar en una zona de control por orden de las autoridades israelíes en la zona, según ha relatado Ingram en declaraciones a Europa Press. En ese momento se produjo un tiroteo en la zona del punto de control. Los disparos aparentemente iban en dirección a la población civil que se encontraba en la zona. De acuerdo con Ingram, dos balas impactaron en la puerta y otra más en el capó del vehículo en el que ella misma se encontraba. "Fuimos afortunados de que nadie saliera herido, fuimos afortunados de que estábamos en un vehículo blindado. Esto no debería sucederle a un convoy de Naciones Unidas en una misión coordinada, especialmente cuando está parado en un lugar donde ha sido instruido para esperar", ha dicho la portavoz de UNICEF. "Creo que esto solo indica lo peligroso que sigue siendo Gaza, tanto para los trabajadores de ayuda humanitaria como para los civiles", ha añadido Ingram, que señala que aparentemente dos civiles podrían haber resultado heridos en el incidente, si bien el equipo de UNICEF no pudo llegar a corroborarlo. Así las cosas, Ingram ha denunciado que la situación humanitaria en la Franja de Gaza "es terrible", pues la población local no llega a recibir suministros suficiente y existe el peligro de que la hambruna estalle "en cualquier momento". Por el momento, más de una veintena de niños han fallecido por desnutrición. La situación no solo afecta a la población local, sino también a los propios trabajadores humanitarios. Muchos de ellos se han ido trasladando hacia el sur a lo largo de las semanas, pero otros tantos permanecen aún en el norte del enclave y hacen frente, al igual que los civiles, a la falta de comida, agua y seguridad. ATAQUE SOBRE LOS COOPERANTES DE WCK Por otro lado, Ingram ha denunciado la "trágica" muerte de siete trabajadores de la ONG World Central Kitchen (WCK) del chef español José Andrés. La portavoz de UNICEF ha incidido en que este tipo de episodios "no deberían suceder" porque "incluso las guerras tienen reglas". "Esas reglas dicen que, bajo el Derecho Internacional Humanitario, los trabajadores de ayuda humanitaria, o cualquier ciudadano (...) deben ser protegidos. Hay requerimientos especiales para los trabajadores de ayuda humanitaria para que nos ayuden a hacer nuestro trabajo, y uno de ellos es este sistema de coordinación", ha dicho. Así las cosas, Ingram ha recalcado que, según WCK, su convoy contaba con el visto bueno de las autoridades israelíes, pero que aún así fueron atacados. "Esto demuestra que el sistema no está funcionando en Gaza", ha lamentado, añadiendo que las organizaciones deben poder confiar para llevar a cabo su trabajo. "En este momento no podemos confiar debido a lo que le pasó al equipo de World Central Kitchen, debido a lo que pasó con 200 trabajadores de ayuda humanitaria y debido a lo que nos pasó a nosotros el martes", ha reprochado. Finalmente, Ingram ha incidido en que la Franja de Gaza se ha tornado en el lugar más peligroso para ser niño, pues en torno a 14.000 menores han fallecido, según los datos facilitados por las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).