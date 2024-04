Un tercio de las mujeres latinoamericanas quiere poner en marcha un negocio para salir de la pobreza, según FMBBVA

En América Latina un 33% de las mujeres y un 37% de los hombres tiene intención de emprender y el 21% de las mujeres y el 25% de los hombres en la región está creando o tiene una nueva empresa, según datos del último informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) . Es el caso de la productora de cacao colombiana Dana Araque y la diseñadora dominicana Greicy Campos, que han sido apoyadas por la Fundación Microfinanzas BBVA para el desarrollo de sus negocios. Coincidiendo con el Día Mundial del Emprendimiento, que se celebra el 16 de abril, ambas cuentan su experiencia para salir de la pobreza. Dana Araque, colombiana de 56 años, pasó su infancia rodeada de cacao. Procedente de una familia campesina, trabajó en fincas, se capacitó en control de plagas y en producir de manera sostenible. Creció en San Vicente de Chucurí, la capital cacaotera del país; durante décadas azotada por la violencia, es el cuarto municipio de la región con más víctimas de desplazamiento, como Dana. "Pasaba la guerrilla, entraba, y sembraban cultivos ilícitos y debido a eso llegaba la violencia", ha recordado con tristeza. La apuesta por el cultivo de cacao como sustituto al de la coca, contribuyó a la pacificación de la zona: "Para nosotros el cacao es lo mejor que hay: es el fruto de la paz", ha asegurado Dana. Además, el cultivo de cacao ha favorecido el empoderamiento de mujeres colombianas emprendedoras: "Para mí lo más duro es la falta de oportunidades, sin dinero una no puede hacer nada pues la maquinaria es muy costosa", ha señalado. Sin embargo, gracias a tres pequeños créditos de Bancamía, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) en el país, Dana ha podido gestionar su propio negocio de producción de cacao y venta de chocolate. Además, esta emprendedora "berraca" forma parte de una asociación que apoya a mujeres rurales que han sido víctimas del conflicto armado: "Yo les digo que no les de miedo emprender. Hay que salir adelante con berraquera y luchar por los sueños", cuenta. SALIR DE LA POBREZA Para Graicy Campos, el emprendimiento es una de las opciones clave para salir de la pobreza. "Mi mayor motivación son mis hijas. Cuando entraron en la universidad no podíamos asumir ese gasto y me puse una meta de ventas que pudiera cubrirlo. Quiero que tengan las oportunidades que yo no tuve", ha explicado Greicy Campos, artesana dominicana. Esta emprendedora comenzó a tejer con 8 años y con el apoyo financiero de Banco Adopem, entidad de la FMBBVA en el país, ha conseguido poner en marcha un negocio con el que mantiene a su familia y contribuye al medioambiente. Greicy elabora bolsos, carteras, sombreros y lámparas con lilas; una planta acuática que extrae del río Ozama, el cuarto más importante del país. "La lila es una especie invasora, tapa el río completamente y eso es un problema porque acaba con las especies que lo habitan. Yo trabajo con la fibra de las lilas: las recibo en su estado natural, las lavo a mano, una a una, y las pongo a secar al sol durante 15 días. Es un proceso largo y laborioso pero me encanta mi trabajo", ha indiacdo. Desde el 2017 ha capacitado a más de 300 mujeres sin cobrar nada por ello. "Ellas ganan su dinero y yo no estoy sola", ha indicado. Las creaciones de Greicy han ganado varios reconocimientos nacionales. También ha firmado acuerdos con diseñadores para la elaboración de piezas exclusivas. Sus productos se exportarán próximamente a Japón y EEUU. Su inspiradora historia demuestra que emprender puede ser la forma de cumplir sueños.