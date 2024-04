Sánchez resta importancia a las palabras de EEUU sobre reconocimiento de Palestina y dice que es decisión soberana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha quitado importancia a las declaraciones realizadas por la Casa Blanca sobre la ofensiva diplomática del jefe del Ejecutivo para que los países de la Unión Europea reconozcan a Palestina como un Estado, en las que advierten de que cada país toma sus propias decisiones sobre cuándo llevar a cabo este reconocimiento. Además, ha cargado contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al señalar que "no tiene un plan claro de paz" para la región, cuando se han cumplido seis meses de guerra en Gaza, donde considera que "persiste el peligro" de que el conflicto "pueda degenerar en una escalada regional", según ha alertado. Por tanto, considera que la comunidad internacional y países como España e Irlanda deben involucrarse y tratar de aportar soluciones "a esta terrible situación", según ha señalado. "Porque mirar hacia otro lado o esperar a que otros tomen la iniciativa mientras hay vidas en juego no nos parece aceptable", defiende. En una rueda de prensa desde Dublín junto a su homólogo irlandés, Simon Harris, Sánchez ha indicado que no ve un "cambio de posición" de Estados Unidos sobre el conflicto de Oriente Medio. Además, señala que en esa misma declaración del portavoz del Departamento de Estado, reconoce "la soberanía nacional y la competencia" que tienen todos los Estados para "poder definir" su política. "Y eso es lo que está haciendo el Gobierno de España", ha defendido. Sánchez ha hecho estas declaraciones durante su gira por varios países europeos para sumar apoyos a su iniciativa de reconocer el Estado palestino en cuanto se den las condiciones para ello y después de que el portavoz de la Casa Blanca Matthew Miller afirmase que cada país debe tomar "sus propias decisiones" sobre el momento de hacer un reconocimiento de este tipo, al ser interrogado directamente sobre los planes de Pedro Sánchez para reconocer a Palestina. El portavoz estadounidense afirmó además que apoyan la creación de un Estado palestino pero cree que "se logra mejor a través del diálogo y la negociación entre las dos partes y con otros países de la región". EN COORDINACIÓN CON IRLANDA En todo caso Sánchez se ha reafirmado en su intención de reconocer Palestina cuanto antes y, aunque no ha concretado una fecha, ha abogado por tomar esa decisión "en coordinación" con Irlanda, uno de los países de la Unión Europea con los que tiene más sintonía en este punto. "Toca avanzar, nosotros lo vamos a hacer con la esperanza de que otros también lo hagan en Occidente, en el sur global y esperemos también en el propio Oriente Medio", ha señalado. De su lado, el primer ministro irlandés ha remarcado que la decisión de reconocer a Palestina, a la que también se han sumado Eslovenia y Malta está "más cerca". Así, ha recalcado que estos países están preparados para dar este paso y quieren avanzar junto al mayor número de aliados posible. "Creemos que es importante hacerlo en el momento adecuado y ese momento está cada vez más cerca", sostiene.