Rafael Amargo sale de prisión tras conseguir la libertad provisional

Buenas noticias para Rafael Amargo. Hoy hemos conocido que la Audiencia Provincial de Madrid le ha dejado en libertad provisional hasta que haya sentencia por el juicio que ha concluido este viernes por presunto tráfico de droga en su piso de Malasaña. Esta puesta en libertad se ha acordado en una vista celebrada a puerta cerrada tras quedar el juicio visto para sentencia y a instancias de la defensa del artista y de su productor Eduardo de Santos. Horas más tarde y tras pasar por prisión para recoger sus cosas, Rafael ha sido recibido por su mujer, su abogado y por la gran cantidad de medios de comunicación que cubrían su puesta en libertad. Muy emocionado, el artista ha comenzado sus declaraciones acordándose de todos los presos que continúan en el interior del centro, agradeciéndoles lo que le han ayudado y asegurando que él ya no es el mismo tras la reinserción: "El hombre que entró aquí hace cinco meses no es el mismo de ahora". En cuanto a su proceso judicial, Amargo ha dejado claro que no esperaba esta decisión aunque "no hay indicios de nada, todo son suposiciones", por lo que confía en que la sentencia sea absolutoria sino recurrirán. El bailaor ha tenido palabras para su mujer: "Luciana si hay un altar es el que se merece ella porque no ha faltado ni un solo día" y, además, ha asegurado que "es una persona a la que han intentado arruinarle su carrera como actriz". Finalmente, Amargo bromeaba con que le apetecía comerse una hamburguesa y se ponía serio para referirse a sus hijos: "Ahora lo que quiero es abrazar a mis hijos, que ellos han sufrido muchísimo" ya que "son tres años y medio comiéndome un marrón".