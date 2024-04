Pedro Rocha, "sorprendido" con su imputación, defenderá su inocencia en medio de un complejo proceso electoral

El expresidente de la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol Pedro Rocha reconoció ser "el primer sorprendido" después de ser imputado este viernes en la causa sobre presunta corrupción en la RFEF durante la gestión de Luis Rubiales y apuntó que defenderá su "inocencia", mientras analiza con su equipo jurídico las "implicaciones" al proceso electoral en ciernes. "Pedro Rocha es el primer sorprendido ante lo ocurrido esta mañana en el Juzgado Nº4 de Majadahonda puesto que, como ha explicado en su declaración, no tiene conocimiento ni, por tanto, responsabilidad alguna de los hechos que se están investigando. Por eso, avanza que defenderá su inocencia y su honradez hasta las últimas instancias", dice el comunicado oficial de Rocha. El que fuera presidente de la Comisión Gestora que tomó las riendas de la Federación tras la salida tumultuosa de Rubiales presentó el miércoles de manera oficial su candidatura a la presidencia de la RFEF, confirmándose este viernes como único candidato con los avales necesarios, mismo día que salió del juzgado como imputado, cuando estaba citado para declarar como testigo. "Ante esta situación, en las próximas horas Pedro Rocha va a solicitar formalmente que su declaración ante el Juzgado se produzca lo antes posible, de forma que se pueda aclarar que él no tiene relación alguna con los contratos de la Supercopa y que los mismos no pasaron por la Comisión Económica para su aprobación cuando Rocha era presidente de dicha Comisión. De esta forma quiere demostrar su honradez y su honestidad y que nada tiene que ver con los delitos que se investigan", añade la nota de su candidatura. Por otro lado, Rocha es consciente del giro que puede suponer su imputación de cara a un proceso electoral para el cual era el único candidato. "Ante la complejidad de la situación, una vez que Pedro Rocha era el único candidato con los avales necesarios para optar a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, su equipo jurídico está en estos momentos analizando todos los escenarios y las posibles implicaciones de la situación actual", dice. "Por último, avanza que va a defender sus derechos hasta el final, ya que no se puede olvidar que su trabajo al frente de la Comisión Gestora de la RFEF se ha visto avalada por el apoyo de más del 75% de la Asamblea de la Federación, incluidas la totalidad de las federaciones territoriales", termina. Además, según adelantaron El País y El Confidencial, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) habría abierto expediente a Rocha tras tomar en cuenta la denuncia presentada por el presidente de Cenafe, Miguel Galán, poco después de dicha declaración del directivo en el juzgado de Majadahonda (Madrid) en el marco de la investigación del 'caso Brody'. Fuentes del Consejo Superior de Deportes (CSD) indicaron a Europa Press que aún no habían recibido ninguna resolución por parte del TAD. Asimismo, confirmaron que el Gobierno ha mantenido este viernes conversaciones con la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ante una situación que, según el organismo, "agrava" la crisis en la Federación pese a su intento electoral de regeneración.