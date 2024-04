Paola Olmedo, en la cuerda floja. Los audios que la dejan en muy mal lugar

A pocas horas de que Carmen Borrego se siente en el plató de '¡De viernes!' para responder a su hijo y a su nuera tras sus durísimos reproches en la revista 'Semana', Paola Olmedo está en la cuerda floja tras el testimonio de un amigo de su expareja en 'TardeAR' que no la deja precisamente en buen lugar. La mujer -o exmujer, no está muy claro- de José María Almoguera nació en Argentina en 1987, aunque poco después se trasladó a Paraguay, lugar originario de su familia y donde se crió. Con 20 años se convierte en madre de su primera hija y se muda a España. Una etapa en la que vivió en Madrid y Valencia, aunque tuvo muchos problemas con su pareja de entonces y acabaron en los tribunales. Poco después de lo ocurrido con su ex, Paola encontraba el amor de nuevo al introducirse en el mundo de las motos; y con esta nueva relación tuvo un segundo hijo, aunque también acabó separándose de él. Y gracias a un amigo de su pareja conoció a José María Almoguera, con el que se casaba en mayo de 2022 tras una breve relación, convirtiéndose en padres de un niño llamado Marc en junio de 2023. Una intensa vida amorosa -con 3 hijos de 3 hombres distintos- sobre la que ha hablado un amigo de su última pareja, que no ha dudado en tachar de interesada a Paola en unos audios que ha hecho público el programa presentado por Ana Rosa Quintana y que dejan a la nuera de Carmen Borrego en un mal lugar. "Paola no elige al azar, es más por interés que por amor. José María es un chico que viene de una familia bastante acomodada, le ayudó a montar sus cosas... es más por interés que por amor con quien está ahora mismo, que es el hijo de Carmen Borrego" ha asegurado este confidente, que ha contado que Paola "frecuentaba sitios donde iba gente de alto poder adquisitivo, nunca da puntadas sin hilo... Le gustaba poco trabajar y mucho disfrutar del dinero de otros". Un testimonio demoledor que se suma a los rumores de que su separación de José María sería un montaje para sacar dinero, y a los que apuestan a que es la esteticien quién está detrás de la exclusiva en la que su marido ha arremetido contra Borrego. Informaciones que le están pasando factura a Paola, que este viernes se ha dejado ver cabizbaja y visiblemente nerviosa paseando a su perro por los alrededores de su domicilio. Agobiada, la mujer de Almoguera ha apretado el paso para huir de las preguntas de la prensa, sin pronunciarse sobre la nueva entrevista de esta noche de su suegra ni sobre los audios que la han dejado en la cuerda floja.