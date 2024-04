Lavrov considera que la cumbre de paz en Suiza es "un camino a ninguna parte" si Rusia no participa

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha aseverado este viernes que la conferencia de paz sobre Ucrania prevista para mediados de junio en Suiza representa "un camino a ninguna parte" si finalmente las autoridades rusas no están presentes. "El hecho de que este es un camino a ninguna parte, por decirlo suavemente, es obvio para cualquier observador político (...) No vemos ningún deseo ni en Kiev ni por parte de sus aliados de hacer negocios honestamente", ha manifestado Lavrov. Lavrov ha participado en una cumbre de ministros de Exteriores de la Comunidad de Estados Independientes --una organización que aglutina a la mayoría de antiguas repúblicas soviéticas-- donde ha lamentado que Rusia no vaya a ser invitada a la cumbre en Suiza. "No nos van a invitar, simplemente dijeron que primero tenían que dar un ultimátum colectivo a Rusia. Esto, simplemente, anula cualquier posibilidad de éxito de esta empresa suiza", ha recalcado el representante de la diplomacia rusa, según TASS. Estas palabras de Lavrov siguen la línea de las declaraciones vertidas en la víspera por el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, que aseguró que cualquier iniciativa de paz sobre Ucrania "no tiene sentido" si no hay representantes rusos sentados a la mesa. Asimismo, Peskov destacó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, siempre se ha mostrado abierto a negociar y responsabilizó a la parte ucraniana de los obstáculos que han surgido en los últimos dos años para que ambos países se sienten a negociar. Las autoridades de Suiza han adelantado esta misma semana su intención de impulsar una conferencia internacional a mediados de junio con el objetivo de intentar trazar una hoja de ruta hacia la paz en Ucrania, aunque sin la participación de Rusia en la cita. La última ronda de contactos entre representantes rusos y ucranianos tuvo lugar en marzo de 2022, apenas unas semanas después del estallido de la guerra, y desde entonces las posiciones parecen cada vez más irreconciliables.