La AIE recorta su previsión de la demanda mundial de petróleo por el menor consumo entre las economías OCDE

El crecimiento de la demanda mundial de petróleo continuará perdiendo impulso este año y el siguiente como consecuencia del debilitamiento del consumo esperado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En su boletín mensual de abril, la agencia con sede en París ha revisado a la baja en algo más de 100.000 barriles diarios su estimación del aumento de la demanda mundial de petróleo para 2024, hasta 1,2 millones de barriles al día (mb/d), mientras que para 2205 anticipa un incremento aún menos, con 1,1 mb/d. "Si bien esperamos que el crecimiento del consumo de petróleo en 2024 y 2025 se mantenga sólido según los estándares históricos, los factores estructurales conducirán a una relajación gradual del crecimiento de la demanda de petróleo durante el resto de esta década", advierte de la AIE. Entre estos factores estructurales, la agencia señala el rápido crecimiento esperado de la cuota de mercado de los vehículos eléctricos, particularmente en China, así como las mejoras constantes en la eficiencia de combustible de los vehículos. "Ahora que el repunte post-Covid ya se ha completado en gran medida, y la eficiencia de los vehículos y una flota de vehículos eléctricos en expansión actúan como lastre adicional para la demanda de petróleo", señala la AIE, advirtiendo de que "el ritmo de expansión se desacelerará aún más" para 2025. En este sentido, destaca que los países no pertenecientes a la OCDE dominan las perspectivas, con un crecimiento estimado de la demanda de 1,3 mb/d en 2024 y de 1,2 mb/d en 2025, a pesar del menor peso de China en ente incremento, ya que el peso del gigante asiático caerá desde el 79% en 2023 al 45% en 2024 y al 27% el próximo año, mientras que el consumo entre las economías avanzadas disminuirá en 60 mb/d en ambos años. En cuanto a la oferta de crudo, la AIE prevé que, dadas las restricciones a la producción por parte de la alianza OPEP+, serán los productores ajenos a la OPEP+, encabezados por América, los que impulsarán el crecimiento de la producción mundial de petróleo hasta 2025. "La participación de mercado de la OPEP+ ya ha caído a mínimos históricos después de que la alianza eliminó cerca de 2 mb/d de oferta del mercado desde finales de 2022, mientras que los países no pertenecientes a la OPEP+ aumentaron casi en la misma cantidad", señala la AIE, que anticipa la continuación de la tendencia en 2024, cuando los países no pertenecientes a la OPEP+ aumentarán la producción en otros 1,6 mb/d. Por contra, la agencia prevé que el suministro procedente de la OPEP+ caerá en 820.000 barriles diarios durante el año, siempre que los recortes se mantengan durante la segunda mitad de 2024, mientras que para 2025 anticipa que el suministro mundial de petróleo aumente en 1,6 mb/d hasta un nuevo récord de 104,5 mb/d. "Los volúmenes adicionales de Estados Unidos, Brasil, Guyana y Canadá por sí solos podrían acercarse a satisfacer el crecimiento de la demanda mundial de petróleo para este año y el próximo", calcula la AIE, anticipando que estos cuatro países vuelvan a producir niveles récord, añadiendo un total combinado de 1,2 mb/d en 2024 y 1 mb/d en 2025.