Finaliza la tercera sesión del juicio a Daniel Sancho. Se complica su futuro tras la declaración de los investigadores

Finaliza la tercera sesión del juicio a Daniel Sancho en Tailandia por el presunto asesinato premeditado y descuartizamiento de Edwin Arrieta el 3 de agosto de 2023, por el que el hijo de Rodolfo Sancho se podría enfrentar a la pena de muerte. A pesar de que su equipo de defensa está convencido de poder demostrar que se trató de un "homicidio imprudente" tras una pelea en la que el cocinero español se defendió de un intento de agresión sexual por parte del que era su amigo, y lucharán para que sea condenado a un máximo de 8 años de prisión, el futuro de Daniel se complica a medida que avanza el proceso. Y es que aunque las medidas de seguridad en el juicio son extremas y el juez ha advertido a los presentes en la sala que podrían ir a la cárcel si filtran información a los medios de comunicación, sí ha trascendido cómo se está comportando el hijo del popular actor y cuál está siendo la actitud por la que han tenido que llamarle la atención en más de una ocasión. Engrilletado de pies y manos -y con numerosas heridas y moratones a causa de las cadenas- Daniel está ejerciendo de su propio abogado, ya que en Tailandia está permitido que los acusados realicen preguntas a los testigos. Y, al parecer, el joven estaría comportándose de una manera "vehemente", introduciendo preguntas "capciosas" con "miradas desafiantes" y emitiendo "juicios de valor", por lo que el juez le habría llamado al orden. Este miércoles, además, el cocinero habría cometido un grave error. Después de que Marcos García Montes haya explicado que intentarán invalidar el proceso porque no se respetaron los derechos de Daniel, entre otras cosas porque durante los interrogatorios y la reconstrucción del crimen no se le proporcionó una traductora al español, el joven ha dado un paso en falso que demuestra una gran contradicción. Descontento, manifestó quejas vehementes por la traducción de la persona designada por la corte tailandesa y pidió al juez permiso para que ejerciese de traductora la mujer que acompaña en todo momento a Rodolfo, que no traduce al español sino al inglés. Un idioma que Daniel habla perfectamente, por lo que se desmonta la estrategia de sus abogados. No es el único problema para el hijo del actor, ya que el fiscal ha presentado más pruebas para apoyar que habría asesinado a Edwin de forma premeditada, como el dibujo que realizó el propio Sancho detallando de forma pormenorizada las partes en las que descuartizó el cadáver del cirujano colombiano tras acabar con su vida. Y los dos testigos que han declarado hoy jueves, los policías que comenzaron la investigación e interrogaron a Daniel tras su detención, han ratificado todo lo que dijeron en los informes, sosteniendo que hay pruebas y evidencias que conducen a que el asesinato fue premeditado. En esta tercera sesión el chef ha vuelto a estar arropado por sus padres; Rodolfo Sancho, que llegaba tarde a la Corte y no ha hecho declaraciones a la prensa tras su comentada actitud del miércoles -cuando acusó a los reporteros de empujarle y hacerle la zancadilla, y les advirtió que podrían tener un problema ya que en Tailandia está prohibido grabar a las personas en la calle-, y Silvia Bronchalo, que una vez más ha ocupado un asiento al final de la sala y una vez finalizada la jornada se ha limitado a afirmar que "todo ha ido bien" Daniel no volverá a sentarse el banquillo de los acusados hasta dentro de 6 días debido a la festividad desde el viernes y hasta el martes del Songkran o Año Nuevo Budista en Tailandia. Será el próximo miércoles cuando se retome el juicio, que cada vez pinta peor para el hijo de Rodolfo.