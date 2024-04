Estonia alerta de que los servicios de Inteligencia rusos son cada vez "más violentos y brutales"

El Servicio de Inteligencia de Estonia (ISS) ha alertado este viernes de un aumento del espionaje ruso dentro de sus fronteras, llegando incluso a calificar de cada "más violentas y brutales" sus actividades. El director general del ISS, Margo Palloson, ha explicado que puede surgir la "falsa impresión" de que Rusia está dedicando todos sus esfuerzos en Ucrania, pero "no es así en absoluto", ha remarcado. "Las actividades para influir de Rusia se han vuelto más físicas, más brutales, lo llamamos vandalismo estatal" debido a que buscan nuevas formas de infiltrarse debido a que sus métodos tradicionales se han visto afectados por las sanciones, ha teorizado Palloson en una rueda de prensa, informa la cadena estonia ERR. Palloson ha asegurado que durante el pasado año, Rusia ha estado poniendo en práctica "operaciones híbridas" contra Estonia y otros países europeos, tales como el uso constante de propaganda de odio, ataques cibernéticos, vandalismo, falsas amenazas de bomba, intentos de atentado y de influir en las elecciones. Al menos son trece los detenidos, sospechosos de participar en este tipo de campañas, a menudo reclutados, ha explicado el director general del ISS, a través de redes sociales. "Jóvenes con antecedentes penales, en dificultades económicas, a quienes no les importan las ideologías, sino el dinero", ha dicho. No solo Moscú representa la mayor amenaza para la Inteligencia de Estonia. También Pekín, ha apuntado Palloson. "Los esfuerzos de los servicios chinos son más amplios y más intensos" y además, se sirven de las empresas y comunidades chinas repartidas por todo el mundo "para avanzar en sus objetivos".