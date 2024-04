El temor a un ataque inminente de Irán contra Israel pone en guardia a la comunidad internacional

Cuando Israel atacó el Consulado de Irán en Siria y mató a varios miembros de la Guardia Revolucionaria, entre ellos dos generales, desató también el temor a una escalada de niveles inciertos en el conflicto que sobrevuela todo Oriente Próximo. Irán dejó claro que respondería y ahora tanto Israel como el conjunto de la comunidad internacional intentan determinar cuándo y cómo lo hará. El ataque del 1 de abril, cuya autoría nunca ha llegado a reivindicar Israel --no suele hacerlo cuando se trata de acciones en países vecinos--, llevó al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, a dar por seguro que habría "castigo". Así lo han expuesto otros líderes como el presidente, Ebrahim Raisi, o el ministro de Exteriores, Hosein Amirabdolahian, que en estos últimos días ha intensificado sus contactos con gobiernos tanto de Oriente Próximo como de Europa. El llamamiento a la "contención" es prácticamente generalizado, pero a estas alturas pocos dudan de que Teherán cumplirá su amenaza y habrá algún tipo de respuesta. En 2020, la muerte del general Qasem Soleimani por un bombardeo de Estados Unidos en Irak derivó en un ataque contra bases norteamericanas, también en suelo iraquí. La Inteligencia de Estados Unidos asume que el ataque es inminente --fuentes citadas este viernes por el diario 'The Wall Street Journal' han advertido de que puede ser en 24 o 48 horas-- y el presidente Joe Biden dejó claro esta semana que, frente a las "amenazas" iraníes, el apoyo a Israel es "férreo". Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró el jueves que se están preparando para posibles "desafíos" en otros "frentes", sin aludir directamente a Irán, pero el jefe de la diplomacia israelí, Israel Katz, sí ha dicho sin tapujos que devolverán el golpe si Irán ataca desde su territorio. Israel "está en alerta y preparado para varios escenarios", han apuntado también las Fuerzas Armadas de Israel (FDI) por boca de su portavoz, Daniel Hagari. El Ejército, ha añadido Hagari, "sabrá cómo actuar allí donde sea necesario", informa el diario 'Times of Israel'. MOVIMIENTOS DE PRECAUCIÓN Irán tiene ante sí el reto de encontrar un equilibrio entre el cumplimiento de sus propias amenazas y la necesidad de no prender la mecha de una nueva escalada de horizonte incierto. El ataque contra su Consulado en Damasco generó la condena prácticamente unánime a nivel internacional, con reproches incluso de Naciones Unidas, pero la preocupación es ahora igual de general. "Irán no debe arrastrar a Oriente Próximo a un conflicto mayor", enfatizó el ministro de Exteriores británico, David Cameron, tras hablar el jueves con su homólogo iraní. No en vano, la geopolítica regional ya camina sobre el alambre desde los atentados lanzados por Hamás el 7 de octubre y la posterior ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza. El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, ha ampliado la ronda de contactos para pedir en sucesivas llamadas a responsables de China, Turquía y Arabia Saudí que presionen a Irán para evitar el supuesto ataque. Pekín le ha respondido reclamando igualmente a Washington un "papel constructivo" en todo este conflicto. El Gobierno de Estados Unidos ha aconsejado a su personal que no abandone los grandes núcleos urbanos, mientras que el de Francia ha instado este viernes a sus ciudadanos a no viajar "en los próximos días" a Israel, Irán, Líbano y los Territorios Palestinos. París también ha evacuado de Teherán a los familiares de su personal diplomático. Israel, en cambio, se muestra cauto en torno a unos preparativos que prefiere no publicitar pero que se antojan evidentes. El repliegue militar en el sur de Gaza, supuestamente por razones tácticas, desató las especulaciones en torno a la necesidad de centrarse en otros menesteres, mientras que la cadena pública Kan ha informado de que los ayuntamientos han recibido ya avisos para comenzar a preparase, por ejemplo ultimando los refugios a los que podría acudir la población en caso de ataque.