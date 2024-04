El Parlamento de Polonia da un primer aval a la liberalización del aborto

La Cámara Baja del Parlamento de Polonia ha aprobado este viernes cuatro propuestas con las que el Gobierno de Donald Tusk quiere ampliar el derecho al aborto, introduciendo por ejemplo una ley de plazos que permita pasar página a una de las normativas europeas más restrictivas en materia de interrupción voluntaria del embarazo. El primer ministro, Donald Tusk, ha aplaudido el resultado de la votación, alegando que lo que está en juego no tiene tanto qué ver con la medicina como con los Derechos Humanos. Así, ha abogado por trabajar para que las mujeres "no sientan que son objeto de ataques" y tengan derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, según informa su oficina. Tusk admite que el camino hasta la aprobación final será "difícil". No en vano, la reforma ya ha generado polémica dentro de la mayoría que lidera Coalición Cívica y en el tramo final del recorrido se sitúa el presidente, Andrzej Duda, aliado del partido Libertad y Justicia (PiS) y con potestad para vetar el texto. Actualmente, Polonia tiene una de las regulaciones más restrictivas de Europa sobre el aborto, con un sistema de supuestos que sólo autoriza la interrupción del embarazo en casos de violación o cuando la vida o la salud de la gestante corra peligro. La presión en este ámbito se endureció aún más a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional.