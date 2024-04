El Gobierno sudanés denuncia la celebración de la Conferencia de París al haber sido convocada sin consultarle

El Gobierno de Sudán ha denunciado este viernes la celebración de la Conferencia Internacional Humanitaria para Sudán que tendrá lugar el próximo lunes en París tras lamentar que no ha sido consultado ni invitado dentro de lo que describe como un "pretexto de neutralidad". La conferencia tendrá lugar durante el primer aniversario de la guerra que estalló el pasado 15 de abril tras meses de desavenencias entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un poderoso grupo paramilitar heredero de las milicias yanyahuid, implicadas hace 20 años en el genocidio de Darfur. El conflicto ha generado la mayor crisis de desplazados en todo el mundo y todavía no se tiene conocimiento de una cifra aproximada siquiera sobre el número de muertos que ha dejado hasta el momento, teniendo en cuenta que se ha retroalimentado con históricos enfrentamientos intercomunitarios precisamente entre las tribus de Darfur, en el oeste. El Gobierno sudanés es, en realidad, una extensión política del Ejército, que lidera de manera incuestionable el jefe de las Fuerzas Armadas y presidente del Consejo Soberano de Transición, el general Abdelfatá al Burhan. Ahora, el Ministerio de Exteriores de Sudán ha denunciado que el Gobierno francés se ha abstenido deliberadamente de invitar a representante alguno en aras de un "pretexto de neutralidad" que solo ha conseguido equiparar "al Gobierno legítimo y al Ejército Nacional" de un país con "una milicia rebelde que practica las peores violaciones concebibles de los Derechos Humanos". El Gobierno sudanés recuerda en su comunicado, recogido por Radio Dabanga, que fue la primera entidad en pedir la movilización del respaldo internacional para combatir la crisis abierta por la "agresión" de los paramilitares y pide a la comunidad internacional que, en lugar de convocar "festivales de propaganda política" cumpla con las promesas efectuadas al Gobierno sudanés en conferencias pasadas y adopte "una postura firme" contra las RSF. Finalmente, y como ha hecho en otras ocasiones, el Gobierno de Sudán ha vuelto a reivindicar que este conflicto es un asunto exclusivamente interno de Sudán y no acepta de buen grado reuniones internacionales que pudieran desembocar en decisiones extranjeras sobre el futuro del país sin su consentimiento. "Solo el pueblo de Sudán tiene el derecho a gestionar sus asuntos públicos y para autorizar a quienes crea oportuno en sus aspiraciones de paz y democracia, sin tutelaje ni intervención alguna de fuerzas extranjeras y sin importar lo mucho que digan preocuparse por la seguridad y los intereses del pueblo", añade el Ministerio en su nota, recogida por Radio Dabanga.