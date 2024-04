Dani Alves firma por tercera vez en la Audiencia de Barcelona dando la callada por respuesta a la prensa

Más tranquilo después de que la Audiencia de Barcelona haya rechazado los recursos de la Fiscalía y la acusación particular y haya acordado mantenerle en libertad provisional hasta que se resuelva si se mantiene su sentencia a 4 años y medio de prisión por violar a una joven en el baño de una discoteca, Dani Alves ha cumplido de nuevo su cita semanal con la Justicia. Por tercera semana consecutiva desde que salió de la cárcel el pasado 25 de marzo, el futbolista ha acudido a los juzgados para firmar y lo ha hecho acompañado por su abogada Inés Guardiola. Y tras mantener un perfil bajo en sus dos únicas apariciones desde que obtuvo la libertad tras pagar un millón de euros de fianza, este viernes el brasileño ha acaparado todas las miradas por el look que ha escogido para cumplir con las medidas cautelares impuestas por el juez. Haciendo del paseillo hasta la Audiencia una pasarela de moda, Alves ha demostrado su pasión por la moda con un llamativo pantalón de pinzas en uno de los colores de tendencia de la temporada, el violeta, que ha combinado con una camiseta negra de manga corta con un corazón alado en el pecho, y unas gafas de sol azules de lo más fashion. Tranquilo, y conversando relajadamente con su abogada, el jugador ha tenido que enfrentarse por primera vez q las preguntas de la prensa, que en lugar de grabarle a varios metros de distancia por las vallas con las que la Audiencia de Barcelona impide que los reporteros se acerquen, le han esperado al lado de su coche -conducido por su íntimo amigo Bruno Brasil- para ver si quería romper su silencio y aclarar algo de lo que se ha publicado en los últimos días sobre él. En medio de unos jóvenes que le han transmitido su apoyo al grito de "fuerza Dani, te apoyamos Dani", Alves ha dado la callada por respuesta, sin revelar si dará una entrevista a un medio brasileño y sin confirmar si es cierto que le ha devuelto al padre de Neymar los 150.000 euros que le dejó para pagar la indemnización de la víctima. "No vamos a hacer declaraciones" ha concluido su abogada.