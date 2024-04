Calviño, sobre la petición del PP para comparecer por el 'caso Koldo': "No sé de qué me está hablando"

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y exministra de Asuntos Económico, Nadia Calviño, ha asegurado este viernes en Luxemburgo que desconoce que el Partido Popular haya pedido su comparecencia y la de la exministra Reyes Maroto en la comisión de investigación del 'caso Koldo' del Congreso por asuntos "vinculados" con la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. "La verdad es que no sé de qué me está hablando", ha respondido al ser preguntada por su previsión de acudir a la comparecencia, ya que durante el periodo que atañe a la investigación ejercía como ministra de Economía. En el caso de la ex vicepresidenta, el PP ha justificado su petición de comparecencia de este jueves "por la concesión de más de siete millones de euros al empresario --Carlos Barrebés-- que promovió el máster que imparte la mujer del presidente del Gobierno". Además, el listado del PP del Congreso incluye las 58 comparecencias que el PP ya registró el lunes en la comisión del 'caso Koldo' del Senado, como la del exministro de Sanidad Salvador Illa; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; y los ministros Ángel Víctor Torres, Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska.