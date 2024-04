BofA advierte que actuales variaciones de precios anticiparían una burbuja

(Bloomberg) -- Un inusual repunte tanto de las acciones tecnológicas como de los productos básicos, junto con un aumento de los rendimientos de los bonos, traen reminiscencias de períodos previos de formación de burbujas, según estrategas de Bank of America Corp.

Las peculiares variaciones de los precios son consistentes con las apuestas de que las tasas de interés se mantendrán altas por más tiempo mientras el crecimiento económico se mantenga fuerte, lo que se conoce como un escenario sin aterrizaje. Pero si bien esa narrativa está “correctamente de boga”, también existe el riesgo de una mayor inflación y un mayor costo del capital, escribieron los estrategas liderados por Michael Hartnett.

La acción del precio es “típica de mercados burbujeantes”, según Hartnett, quien hace una comparación con el período previo a la burbuja tecnológica de 1999. Las condiciones actuales implican que los inversionistas deberían vender bonos y dólares, y comprar acciones del Nasdaq y coberturas contra la inflación como oro, productos básicos y criptomonedas, sostienen los estrategas.

Los mercados de valores se han mantenido resistentes en las últimas semanas a pesar de un giro hawkish por parte de los banqueros de la Reserva Federal. Los mercados de bonos ahora están descontando entre uno y dos recortes de tasas para fin de año, en comparación con seis hace apenas tres meses, pero tanto el S&P 500 como el Nasdaq 100 todavía se mantienen cerca de máximos históricos.

Los estrategas Bank of America dicen que existe el riesgo de que un escenario sin aterrizaje se convierta en un escenario de aterrizaje forzoso. Eso significaría que se reanude el ajuste monetario y se extienda el contagio de las dificultades financieras en los bancos regionales y el sector inmobiliario, según la nota.

