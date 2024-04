Aitana, su divertida reacción a sus románticas imágenes con Sebastián Yatra: "Me ha hecho muchísima gracia"

Casualidades de la vida, Aitana Ocaña afronta una semana repleta de compromisos profesionales tras la publicación de sus románticas imágenes por Madrid con Sebastián Yatra que publica la revista 'Diez minutos' y que confirman definitivamente lo que se había convertido en un 'secreto a voces' en las últimas semanas: ¡Se han reconciliado cinco meses después de su ruptura! Una segunda oportunidad sobre la que la artista evitaba decir nada durante la presentación de su nuevo proyecto, la comedia romántica de Netflix "Pared con pared" que protagoniza junto a Fernando Guállar, aunque no podía evitar sonreír ante las preguntas sobre su reconciliación con el cantante de 'Tacones rojos'. Y apenas 24 horas después, Aitana ha vuelto a enfrentarse a las cámaras durante la presentación del nuevo labial de Yves Saint Laurent, del que es embajadora junto a la actriz Milena Smit. Arrebatadora con un sensual look negro repleto de transparencias con el que dejó a más de uno sin respiración, la triunfita ha roto por fin su silencio y, entre líneas y de lo más risueña, ha confirmado que está de nuevo con Yatra. "Realmente estoy muy feliz, trabajando muchísimo, con muchos proyectos por lanzar y creo que os van a gustar mucho. Es verdad que con muchas cosas todos los días. A veces también he dicho estar un poquito con mis padres, con mi familia, pero bien" ha confesado cuando le hemos preguntado cómo definiría el gran momento que está atravesando. Y aunque al hacer balance de su felicidad no ha nombrado al colombiano, sí ha reconocido que ha visto sus imágenes de lo más acaramelados y cariñosos en la revista 'Diez minutos': "Han salido las fotos, las he visto, me hace muchísima gracia, la verdad. Sí, han salido las fotos, lo que puedo decir es... que estoy muy bien, estoy muy bien" ha desvelado, confirmando su reconciliación. Como confiesa, tiene ya la mente puesta en el verano, y aunque todavía tiene que cumplir con diferentes compromisos como cantar en el festival Arenal Sound, sueña con "desconectar un poco. Por lo menos tener dos semanitas así de desconexión de todo". Quien sabe si repetirá su escapada del año pasado a Ibiza con Yatra, cuando por primera vez nos regalaron un apasionado beso en la cubierta de un barco. Un evento en el que no hemos dejado pasar la oportunidad de preguntar a Aitana si daría algún consejo a Isabel Pantoja de cara a su concierto de este sábado en el Wizink Center. "¡Pero si Isabel ha cantado muchas más veces que yo!" ha exclamado espontánea.