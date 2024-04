Aitana, 'escoltada', juega al despiste tras su reconciliación con Sebastián Yatra

Aitana y Sebastián Yatra han confirmado, con un romántico paseo de la mano por el centro de Madrid repleto de gestos de cariño y miradas cómplices, que su reconciliación es un hecho. Semanas después de ser pillados juntos en Islandia y 5 meses después de su ruptura tras un año de noviazgo, la pareja ya no se esconde; y aunque prefieren mantener su historia de amor en un discreto segundo plano, con las imágenes que publica este miércoles 'Diez minutos' de los cantantes de lo más acaramelados sobran las palabras. Coincidiendo con la publicación de sus instantáneas más románticas con Yatra, Aitana ha reaparecido ante las cámaras para presentar su nuevo proyecto: la película de Netflix 'Pared con pared', que protagoniza con Fernando Guállar y que se estrenará en la plataforma este viernes 12 de abril. Y aunque en el photocall no ha habido declaraciones, la triunfita ha tenido que enfrentarse a las preguntas de la prensa sobre su reconciliación con el colombiano a su salida del acto para dirigirse a un encuentro con fans en la Academia de Cine. Con una original chaqueta verde y amarilla, y varias finas trenzas largas salpicando su media melena, Aitana ha jugado al despiste para no hablar de su segunda oportunidad con Yatra. Escoltada por varios miembros de su staff que se han encargado de impedir que los reporteros se acercasen a ella, la cantante se ha ido por la tanjente y ha aprovechado para promocionar su carrera cinematográfica: "Pues es que estreno película en dos días. Os recomiendo que la veáis, está en Netflix. Os mando un beso muy grande" ha afirmado, dejando en el aire si está feliz tras su reconciliación. Un gran momento personal del que tampoco ha querido hablar a su llegada a la Academia de Cine, donde derrochando simpatía -e ignorando las preguntas de la prensa- ha saludado a varios seguidores y se ha hecho varios selfies con la mejor de sus sonrisas.