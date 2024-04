Zarfino reconoce la "gran ayuda" que le brindó un psicólogo tras catorce meses de lesión

Gijón, 11 abr (EFE).- El centrocampista del Sporting Gio Zarfino, que volvió a una convocatoria tras catorce meses sin jugar, reconoció los duros momentos que ha pasado tras sufrir varias recaídas que le llevaron a tener que trabajar con un psicólogo que "fue una gran ayuda".

La lesión de Zarfino se produjo en el tramo final de la pasada temporada y, aunque el jugador no lo quiere achacar a ello, probablemente contribuyó el sobreesfuerzo que realizó debido al gran número de lesionados que tenía el equipo en aquel momento.

"Es cierto que estaba fastidiado y exigiéndome de más. Hubo momentos en los que no podía ni caminar, pero hay situaciones en las que no queda otra que forzar, pero no se si esto influyó en la lesión o no", manifestó hoy el jugador, quien aseguró que su mayor satisfacción es tener "el reconocimiento de los compañeros y el club por el esfuerzo realizado".

El centrocampista reiteró que hizo "lo que había que hacer" y aseguró que lo repetiría si se volviese a dar una situación similar, a la vez que reconoció que "una de las cosas más difíciles en todo este tiempo era no saber cuanto iba a durar la recuperación".

"Cuando te operas te suelen dar una fecha de recuperación, pero no fue el caso. Un día estaba bien y al siguiente no e iban pasando los meses, por eso fue una etapa muy complicada", indicó Zarfino, que mostró su predisposición en poder seguir en el Sporting, donde se siente "muy querido por el club y la afición".

Zarfino entró en la convocatoria para jugar ante el Mirandés, pero no llegó a hacerlo, por lo que hace votos para poder tener minutos en el próximo encuentro ante el Cartagena, ya que está trabajando "para poder aportar un granito de arena al equipo".

"He tenido siempre la confianza del cuerpo técnico, a pesar de que he estado todo el tiempo lesionado. Ramírez me dijo que cuenta conmigo y que puedo ser importante para el equipo en este tramo final", señaló el jugador, quien consideró que el Sporting está "en un momento divino" y espera que "todo el trabajo realizado a lo largo de la temporada sirva para lograr el objetivo". EFE

