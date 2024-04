Ya había urbanización en las islas del Pacífico hace 1.700 años

Nuevas pruebas de una de las primeras 'ciudades' del Pacífico muestran que se establecieron siete siglos antes de lo pensado, concretamente alrededor del año 300 de nuestra era. Una nueva investigación de la Universidad Nacional de Australia (ANU) llegó a esta conclusión tras utilizar escaneo láser aéreo para mapear sitios arqueológicos en la isla de Tongatapu en Tonga. El autor principal, el doctorado Phillip Parton, dijo que la nueva línea de tiempo también indica que la urbanización en el Pacífico fue una innovación autóctona que se desarrolló antes de la influencia occidental. "Se estaban construyendo estructuras de tierra en Tongatapu alrededor del año 300 d.C. Esto es 700 años antes de lo que se pensaba anteriormente", dijo Parton en un comunicado. "A medida que los asentamientos crecieron, tuvieron que idear nuevas formas de apoyar a esa población en crecimiento. Este tipo de configuración -lo que llamamos urbanización de baja densidad- pone en marcha enormes cambios sociales y económicos. La gente interactúa más y hace diferentes tipos de trabajo". Parton dijo que tradicionalmente estudiar la urbanización en el Pacífico ha sido complicado debido a los desafíos para recopilar datos, pero la nueva tecnología ha cambiado eso. "Pudimos combinar cartografía de alta tecnología y trabajo de campo arqueológico para comprender lo que estaba sucediendo en Tongatapu. Tener este tipo de información realmente contribuye a nuestra comprensión de las primeras sociedades del Pacífico. "La urbanización no es un área que se haya investigado mucho hasta ahora. Cuando la gente piensa en las primeras ciudades, normalmente piensa en las antiguas ciudades europeas tradicionales con viviendas compactas y calles empedradas y sinuosas. Este es un tipo de ciudad muy diferente. "Pero muestra la contribución del Pacífico a la ciencia urbana. Podemos ver pistas de que la influencia de Tongatapu se extendió por el suroeste del Océano Pacífico entre los siglos XIII y XIX". Según Parton, el colapso de este tipo de urbanización de baja densidad en Tonga se debió en gran medida a la llegada de europeos. "No colapsó porque el sistema tuviera fallas; tuvo más que ver con la llegada de europeos y las enfermedades introducidas", dijo. "Esto es sólo el comienzo en términos de los primeros asentamientos en el Pacífico. Probablemente todavía quede mucho por descubrir". El estudio ha sido publicado en el Journal of Archaeological Method and Theory.