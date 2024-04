Uribes subraya que el CSD "será neutral" en las elecciones de la RFEF: "Nuestra posición es poner las reglas"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, dijo que "no sería responsable" por su parte decir si Pedro Rocha puede presentarse a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) si el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) le abre expediente, e insistió en que esta decisión es "soberana", y que "el CSD no le dice al TAD lo que tiene que hacer". A la espera de la decisión del TAD sobre la posible apertura de un expediente al ex presidente de la Junta Gestora de la RFEF, Rodríguez Uribes no ha querido anticipar qué sucedería en el caso de que Rocha fuera expedientado, y ha recalcado el respeto a la soberanía tanto del TAD como de la propia Asamblea de la federación que eligirá a su nuevo máximo responsable. "El CSD va a ser absolutamente neutral. Mi obligación es ser siempre neutral como cuando juegan equipos españoles entre sí. Que gane el mejor, que compitan en buena lid. Nuestra posición es poner las reglas ... A partir de ahí, que jueguen y que compitan, y que gane el mejor", señaló tras acudir al COE a la presentación del libro del periodista Alfredo Relaño '366 historias y más de los Juegos Olímpicos que deberías conocer'. Uribes expresó su deseo por que en la RFEF, y en el resto de federaciones deportivas que también están inmersas en procesos electorales, "ganen personas que tengan vocación de servicio público" y de "hacer las cosas bien" que trabajen "por el interés general y que no haya nunca ninguna sospecha de falta de limpieza". "Si hay uno, dos o tres candidatos es una decisión soberana de la Asamblea y nosotros no podemos decir qué deben hacer y a cuántos avalan y a quiénes no. Nosotros hemos puesto la norma y si hay algún tipo de decisión esta tarde del TAD, también es una decisión soberana en este sentido. El CSD no le dice al TAD lo que tiene que hacer. Por lo tanto, cuando tengamos todo a partir de mañana, veremos qué situación se da y nosotros siempre trabajaremos de forma adecuada", indicó. En este sentido, el presidente del CSD declaró tener "un escrupuloso respeto" a la decisión que pueda adoptar el TAD. "No podemos adelantar nada. ¿Más allá de eso, más allá de legal, si me parece moral que se presente ...? Yo no debo hacer juicios morales en mi papel", insistió. "LAS DECISIONES SON AUTÓNOMAS" Rodríguez Uribes volvió a insistir en la necesidad de que la RFEF "de forma constructiva salga cuanto antes de este 'impasse', y el fútbol español sea lo que debe ser", recordando los éxitos de los equipos españoles en la Liga de Campeones y los títulos logrados recientemente por la selección femenina. "Eso es nuestro deporte, ese es nuestro fútbol, y eso es lo que tenemos que empezar a visibilizar con la ayuda de todos, pero, en todo caso, esas dos decisiones son autónomas, soberana", recalcó. Uribes recalcó que "está funcionando" el Estado de Derecho. "Ha habido una actuación en la RFEF de la Guardia Civil, a través de la UCO, de una jueza de la Fiscalía Anticorrupción. Es un proceso que se ha iniciado y es un contexto, que evidentemente no nos gusta. El derecho debe imperar, las leyes, esa es la verdadera relevancia de las cosas", manifestó. A su juicio, hay "sospechas" de que se hicieron las "cosas mal". "Se ha iniciado un proceso electoral que la FIFA ha avalado y que nosotros también consideramos que es un camino que es necesario abrir cumpliendo las reglas, con transparencia. Tenemos que seguir adelante para que al final la Federación Española de Fútbol, de cara a la Eurocopa y a los Juegos Olímpicos se fortalezca y se regenere", sentenció Rodríguez Uribes.