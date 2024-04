Pioli se queja del arbitraje tras la derrota del Milan ante el Roma

Roma, 11 abr (EFE).- Stefano Pioli, entrenador del Milan, se quejó de la actuación arbitral tras la derrota de los suyos ante el Roma (0-1) en los cuartos de final de Liga Europa.

"No me gusta hablar de los árbitros, prefiero hablar de fútbol, pero Abraham no golpeó el balón con la cabeza. Lo hizo con la mano", dijo de una jugada de despeje del delantero inglés dentro de su propio área que revisó el VAR.

"Y luego el saque de esquina del que vino el gol estaba en fuera de juego de Lukaku", señaló.

El técnico lamentó la derrota porque "había preparado el partido de una manera diferente" y añadió que "no será fácil" darle la vuelta al resultado. EFE

tfc/jl