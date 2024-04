La subida del IPC de China se frenó al 0,1% en marzo

El índice de precios de consumo (IPC) de China registró el pasado mes de marzo una subida interanual del 0,1%, en contraste con el repunte del 0,7% del mes anterior, según los datos publicados este jueves por la Oficina Nacional de Estadística (ONE). La debilidad de la inflación registrada en marzo en China obedece en gran medida a la caída del 1,4% observada en el precio de los alimentos, que en febrero habían bajado un 0,1% anual. De este modo, la tasa de inflación subyacente de China, que excluye el impacto de la energía y de los alimentos frescos, se situó en marzo en el 0,6%, la mitad que en febrero. De su lado, el índice de precios de producción industrial en el gigante asiático aceleró su bajada interanual al 2,8% en marzo desde el 2,7% del mes anterior. "El Banco Popular de China parece algo preocupado por la baja inflación, pero con el tipo de cambio bajo presión, su apetito por una flexibilización monetaria sustancial todavía parece limitado", advierte Julian Evans-Pritchard, economista jefe para China de Capital Economics, para quien "es poco probable" que el apoyo político resuelva el desequilibrio entre inversión y consumo detrás de la baja inflación de China, que considera "un fenómeno de largo plazo". De su lado, Lynn Song, economista jefe para China de ING Research, añade que, si bien los datos mostrarán gradualmente que China "no está atrapada en una espiral deflacionaria", no obstante, la inflación sigue muy por debajo del objetivo, por lo que "la economía se beneficiaría de nuevos recortes de tipos". Sin embargo, para la analista no espera que se produzca un recorte de tipos en China hasta la segunda mitad del año, y anticipa dos recortes de tipos de 10 puntos básicos en 2024.