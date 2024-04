La Infanta Elena llega a la Ruber para ver a su madre tras la visita de los reyes

La Reina Sofía no ha recibido el alta hospitalaria este jueves y llamaba la atención que no había recibido visitas en todo el día... pero a las siete y media de la tarde los reyes, Don Felipe y Doña Letizia, aparecían por la Clínica Ruber de Madrid para preocuparse por su estado de salud. Una visita que ha acallado por completo los rumores que ya comenzaban a circular por algunos medios de comunicación sobre la 'no' visita de la Reina Letizia... Tras casi una hora en el interior de la clínica visitando a la emérita, ambos atendían a la prensa a su salida asegurando que se encuentra "muy bien". Aprovechando su atención a la prensa, le preguntábamos al Rey Felipe si sabía si algún familiar se iba a acercar durante el día de hoy a ver a su madre, pero encogía los hombros y aseguraba que no lo sabía. Lo que nadie esperaba es que apenas varios minutos después de desaparecer en su vehículo, la Infanta Elena llegaba a la Clínica Ruber para visitar a su madre. Un relevo que, intencionado o no, llamaba la atención a todos los reporteros presentes en las inmediaciones. Con el mismo semblante con el que acudió anoche, que dista mucho del que han mostrado los reyes, la Infanta Elena se dejaba ver visiblemente preocupada y seria. Tras hacerle un gesto al personal de seguridad que le acompaña, se introducía en el interior para reencontrarse con su madre.