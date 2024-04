Jorge Javier Vázquez le envía un mensaje a Guti

Desde los primeros días de concurso, Jorge Javier Vázquez se preocupaba por si el padre de Zayra Gutiérrez estaba siguiéndola en su aventura en 'Supervivientes 2024'. Tanto es así que en una de las galas se atrevió a pedirle su número de teléfono. Zayra no accedió, pero le siguió la broma al presentador de televisión, quien se mostraba muy entusiasmado con que el exfutbolista estuviese viéndoles cada jueves en directo. Esta noche, la hija de Arantxa de Benito ha intervenido a primera hora de la gala para hablar de Ángel Cirsto, que ha vuelto a protagonizar una discusión con sus compañeros y Jorge le ha preguntado si esta noche el exfutbolista les estaba viendo. Zayra, que aunque lleve poquito tiempo en los platós de televisión ya conoce muy bien la cercanía y la guasa de Jorge, no dudaba en decirle: "Claro que nos está viendo, envíale un mensaje" y... sin pensárselo, el presentador le tomaba la palabra. "Guti, to' pa' ti" han sido las palabras que, mirando fijamente a cámara, le ha dedicado al deportista... un mensaje que pocos han entendido, pero que le ha reído la gracia al presentador en plató. ¿Contestará algún día Guti a Jorge Javier Vázquez?