Javier Tebas, sobre la Superliga: "Las únicas guerras que se pierden son aquellas en las que no das batalla"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado este jueves que "las únicas guerras que se pierden son aquellas en las que no das batalla", en alusión a su tajante postura contra la creación de una Superliga Europea, durante una charla que ha servido para presentar en Madrid la quinta edición del ISDE Sports Convention (ISC). "Las únicas guerras que se pierden son aquellas en las que no das batalla. Si LaLiga dejase esa guerra, sería un problema para el fútbol español y el fútbol europeo", dijo Tebas en un acto moderado por el periodista Gaspar Díez, redactor jefe de Deportes en Europa Press, y que tuvo intervención inicial de Juan José Sánchez Puig, CEO de ISDE. "El problema de la Superliga no es un problema de competición, es un problema de cultura de la gestión deportiva. Su modelo provoca una falta de sostenibilidad económica a nivel de salarios, etc.", avisó. "Sin modelos como el de la Bundesliga, una Superliga provocaría la bancarrota de algunos clubes", reiteró Tebas su argumento. Además, repasó la actualidad de la Champions League tras la ida de los cuartos de final. "Todos los años pasa lo mismo, se empieza mal y luego mejoran", recordó. "Los equipos españoles somos muy competitivos, pese a lo que algunos se empeñen en escribir", señaló Tebas. En clave madridista durante el coloquio, la siguiente pregunta fue sobre un posible fichaje. "Mbappé creo al 99,99% que va a estar en el Real Madrid la próxima temporada. Lo de Haaland lo veo más complicado, ya que ahora está en un equipo inglés y veo complicado una salida a corto plazo", opinó al respecto del delantero noruego. Por otra parte, criticó el modo de proceder en el Consejo Superior de Deportes (CSD) para la elaboración de la Ley del Deporte. "Una cosa es la neutralidad y otra es la independencia. Las instituciones tienen que ser independientes y posicionarse con el bien", indicó. "El CSD no sé si ha sido tan neutral como tendría que haber sido", apostilló. De igual modo, habló sobre las próximas elecciones presidenciales en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). "En el entorno del fútbol hay miles de personas mejores que Rocha para ser presidente de la RFEF. Pero de esas mil, ¿hay alguna viabilidad de que una vaya a ser mejor que él como presidente?", reflexionó el presidente de LaLiga. En este sentido, analizó su lucha contra la corrupción, lacra que en las últimas semanas está azotando a la propia RFEF. "El que ha movido los hilos y ha hecho más de 30 escritos en estos años he sido yo, así que creo que tengo legitimidad para hablar de lo ocurrido", aseveró. También abogó por "la implantación del voto secreto" en el seno de la RFEF. "Pero voto secreto de verdad, no como el que había en el COI. Esto implica libertad e implica que tienes que trabajarte mucho las votaciones complicadas", explicó. Hay que utilizar mucha pala, hay mucho trabajo y estamos en ello", añadió sobre las acciones de LaLiga. En otro tema candente, Tebas respondió con rotundidad. "Vinícius es fuente y diana porque ha decidido liderar una lucha contra el racismo dentro y fuera del campo", destacó. "Me gustaría un comportamiento mucho mejor en el campo de todos. ¿Que me gustaría que mejorase el de Vinícius? Claro que sí, y el de otros muchos jugadores", repitió. Por último, el máximo mandatario de LaLiga vaticinó algunas nuevas tendencias. "Es el proceso que estamos viviendo desde hace cuatro o cinco años. Pero ya el proceso de digitalización ha terminado; y muchos, o incluso nosotros, no estamos al 100% digitalizados", admitió. "Estamos en la era de la inteligencia artificial. Y quien no conozca bien todas estas herramientas, o cómo funciona una OTT, etc., pues no va a dar un buen paso hacia la era de la inteligencia artificial", concluyó.