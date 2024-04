Haniye dice que la muerte de tres de sus hijos en un ataque de Israel no cambiará la postura de Hamás

El líder del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Ismail Haniye, ha afirmado este jueves que la muerte de tres de sus hijos en un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel en la Franja de Gaza "no hará" que el grupo "abandone sus demandas" en las negociaciones indirectas con el Gobierno israelí para un alto el fuego en el enclave. Así, ha señalado en una entrevista concedida a la cadena de televisión qatarí Al Yazira que el suceso "no hará que el movimiento Hamás abandone sus demandas para un alto el fuego y la retirada de las fuerzas de ocupación de Gaza" y ha agregado que la muerte de sus hijos "se enmarca en el contexto de la guerra de exterminio llevada a cabo por el enemigo sionista desde hace seis meses". "El enemigo se engaña si cree que asesinar a nuestros hijos llevará al movimiento a abandonar sus justas demandas", ha señalado, antes de afirmar que Hamás "continuará las negociaciones, pero a partir de la base de las demandas del pueblo (palestino) y la resistencia". En este sentido, ha hecho hincapié en que "Gaza lucha por la dignidad de su pueblo y por la nación" y ha afirmado que el "crimen" de Israel al matar a sus hijos "es una prueba de que los hijos y nietos (de los altos cargos del grupo) es la misma que la del resto de la población". Haniye ha agregado además que sus hijos iban a visitar a unos familiares con motivo del Eid al Fitr --que marca el fin del mes de Ramadán-- cuando fueron atacados y ha reseñado que su muerte "es parte de la épica histórica por parte del pueblo palestino". Por su parte, Basem Naim, un alto cargo del brazo político de Hamás, ha acusado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de usar "sucias herramientas" para "socavar cualquier oportunidad de lograr un acuerdo de alto el fuego" en la Franja de Gaza. "Netanyahu ha fracasado durante las últimas semanas a la hora de dañar las negociaciones y está bajo presión de los estadounidenses, la comunidad internacional y la sociedad internacional", ha explicado en declaraciones a Al Yazira. El Ejército de Israel confirmó el miércoles su responsabilidad en el bombardeo y argumentó que el ataque fue ejecutado contra "tres agentes militares" de Hamás que se dirigían a "llevar a cabo actividades terroristas" en la zona central de la Franja de Gaza. Así, detalló que Amir Haniye ejercía como comandante del brazo militar de Hamás, mientras que Muhamad y Hazem eran "operativos militares de la organización terrorista". No es el primer familiar que Haniye pierde como consecuencia de la ofensiva israelí, ya que apenas un mes después de que comenzara, su nieta Roaa Hamam falleció por los bombardeos. El Ejército israelí inició una ofensiva contra Gaza en respuesta a los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás, que dejaron 1.200 muertos y 240 rehenes. Desde entonces, las autoridades palestinas han notificado la muerte de más de 33.400 personas, a las que se suman alrededor de 450 palestinos en Cisjordania y en Jerusalén Este por las acciones de las fuerzas de seguridad y de colonos israelíes.