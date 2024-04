Grossi alerta de que los últimos ataques en Zaporiyia aumentaron en gran medida el riesgo de accidente nuclear

El director del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha alertado este jueves que los recientes incidentes en la central de Zaporiyia, con rusos y ucranianos reprochándose responsabilidades, ha aumentado de manera "significativa" los riesgos de un accidente nuclear. "Los ataques directos contra la central nuclear de Zaporiyia han marcado una importante escalada de los peligros para la seguridad nuclear en Ucrania", ha expresado Grossi en una reunión con la Junta de Gobernadores del OIEA. Grossi ha adelantado que tiene previsto reunirse la próxima semana con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde transmitirá esta preocupación. "Es de suma importancia garantizar que estos ataques imprudentes no marquen el comienzo de un frente de guerra nuevo y gravemente peligroso", ha manifestado. "Hago un llamamiento a las autoridades militares para que se abstengan de cualquier acción que viole los cinco principios básicos del OIEA para prevenir un accidente nuclear y garantizar la integridad de la central", ha instado. Asimismo, ha reclamado a la comunidad internacional que trabaje "activamente" para reducir las tensiones, al tiempo que ha subrayado que "nadie puede beneficiarse ni obtener ninguna ventaja militar o política de los ataques contra instalaciones nucleares". Si bien ha destacado que los ataques del domingo registrado en las instalaciones de la central de Zaporiyia no comprometieron "gravemente" la seguridad, ha matizado que "sería irresponsable (...) suponer que futuros ataques no lo hagan". Como ya ocurriera estos días y en episodios similares, los funcionarios de Kiev y Moscú en el OIEA se han estado responsabilizando mutuamente de lo sucedido. Grossi, por su parte, ha guardado distancias y ha evitado repartir culpas.