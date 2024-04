Google protege la acciones confidenciales con la aprobación multipartita en Workspace

Google ha introducido la aprobación multipartita en Workspace, una medida de seguridad que permite al administrador aceptar la ejecución de acciones por determinados actores externos. Los administradores podrán aprobar las acciones que otros realicen en determinadas configuraciones, como la autenticación multifactor, la recuperación de cuenta, la protección avanzada, el control de sesión de Google y el acceso sin contraseña. Se trata de una novedad que Google entiende como importante porque "agrega una capa adicional de seguridad para las acciones confidenciales realizadas en la consola de administración", como recoge en su blog oficial de Workspace. Los superadministradores reciben notificación de los cambios que se están intentando hacer y por ello se evita que se realicen acciones confidenciales en silos y se impide los cambios no autorizados o accidentales. Esta novedad de seguridad está disponible para clientes de Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus y Cloud Identity Premium a partir del 9 de abril.