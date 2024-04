Gentiloni insiste en usar eurobonos para financiar la defensa UE y pide abordar el debate en "estas semanas"

El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha insistido este jueves en utilizar eurobonos para financiar la defensa de la Unión Europea a través de un sistema de emisión de deuda similar al que ya se utiliza para el plan de recuperación y resiliencia --'NextGenerationEU'--, que obtiene fondos a través de préstamos en el mercado financiero, y ha apremiado a abordar el debate en "estas semanas". "Este método de financiar en común objetivos comunes puede ser utilizado para otros objetivos cuando acaben los planes de recuperación y resiliencia", ha afirmado el comisario italiano en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión de ministros de Economía de la eurozona que se celebra este jueves en Luxemburgo. "Este debate no es para dentro de cuatro años, sino para estas semanas, por ejemplo, en lo que respecta a la defensa común europea y creo que es una discusión importante", ha incidido Gentiloni. Preguntado por la posibilidad de retrasar el límite de la recepción de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia, Gentiloni ha recordado que la parte de emisiones de eurobonos caduca en 2026 y su prórroga "es una parte que depende de la aprobación de los 27 parlamentos, no solo unanimidad, sino unanimidad vinculada a voto parlamentario". "No es imposible, pero debemos considerar seriamente que caduca en 2026", ha apostillado. LINDNER RECHAZA UNA NUEVA EMISIÓN DE DEUDA Sin embargo, la idea de la emisión de deuda conjunta no ha gustado al ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, que ha acusado al comisario italiano de "apuntar ya a la campaña electoral" en la que, a su juicio, habrá una "clara distinción". "¿Debe hablarse realmente más de deuda y de una economía centrada en el Estado o de unas finanzas públicas sostenibles y de un enfoque basado en el mercado para reforzar nuestra competitividad?", se ha preguntado Lindner, que lo que no necesita la UE es "una nueva deuda para financiar subvenciones que luego los políticos quieren utilizar para dirigir el desarrollo económico". "Lo que necesitamos es volver a la idea central de la Unión Europea, que es el mercado interior con sus libertades y la confianza en que las personas podrán desarrollar todo su potencial", ha destacado el ministro alemán.