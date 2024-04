Elena Tablada calienta motores para hablar de David Bisbal y Javier Ungría

Elena Tablada se va a sentar mañana en '¡De viernes!' para hablar abiertamente sobre su vida y sus dos polémicas relaciones sentimentales: con David Bisbal y con Javier Ungría. Tras su separación con este último y los problemas judiciales que tiene con él por la custodia de su hija ha decidido romper su silencio y contar su verdad. Para eso tendremos que esperar a mañana, ya que la última vez que Europa Press la vio públicamente se mostró concisa y nos aseguró que no tenía ninguna opinión del concurso que estaba haciendo el padre de su hija porque "no lo estoy viendo". Además, derrochando esa soberbia que tantas veces ha mostrando ante cámara, Elena respondía así al preguntarle qué le parece que Laura Matamoros haya confesado que Ungría es su prototipo de hombre: "Todos los días y me van a preguntar siempre lo mismo". Siempre discreta a la hora de hablar de los problemas que ha tenido con sus parejas, Elena se ha reservado muchos detalles de sus relaciones, pero parece que llegados a este punto y tras su paso por 'Bailando con las estrellas' está más decidida que nunca a contar su verdad.