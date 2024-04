China dice sentirse "atacada" por Biden y Kishida durante su encuentro en EEUU

Las autoridades de China han dicho este jueves sentirse "atacadas" por Estados Unidos y Japón durante el encuentro en la Casa Blanca entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y el primer ministro nipón, Fumio Kishida, donde ambos han ensalzado la cooperación en materia de defensa y seguridad. Biden y Kishida aprovecharon la reunión en Washington para abordar la política china, especialmente en las aguas en disputa del mar de China Meridional o en torno a Taiwán, además de las islas Senkaku/Diaoyu, que se disputa con Pekín. "Estados Unidos y Japón, haciendo caso omiso de las serias preocupaciones de China, han difamado y atacado a China sobre Taiwán y las cuestiones marítimas", ha aseverado la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, durante una rueda de prensa. "Han interferido descaradamente en los asuntos internos de China, en una grave violación de las normas fundamentales que rigen las relaciones internacionales", ha subrayado Mao, según un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores. En este sentido, ha señalado que Pekín está "muy descontento y se opone firmemente" a los comentarios realizados por las partes, a las que ha trasladado su protesta. "Las relaciones entre Estados Unidos y Japón no deben apuntar a otros países ni perjudicar sus intereses ni comprometer la paz y la estabilidad regionales", ha apuntado. Mao ha acusado además a Washington y Tokio de "distorsionar los hechos y la verdad" para presentar la imagen de una "China agresiva". "Las actividades de Pekín en estos mares son plenamente coherentes con el Derecho Internacional", ha añadido. "Quiero subrayar que el principio de 'una sola China' es un hecho histórico y un consenso internacional. La cuestión de Taiwán es un asunto puramente interno de China y no admite injerencia alguna de fuerzas externas. Los gobiernos de Estados Unidos y Japón se han comprometido solemnemente con China en la cuestión de Taiwán. Japón, en particular, tiene una grave responsabilidad histórica por su agresión y dominio colonial sobre Taiwán", ha recalcado. Mao ha puntualizado que Tokio "debe cumplir sus promesas y ser cauto en sus palabras y actos" y ha instado a Estados Unidos a "llevar a la práctica el compromiso del presidente Biden de que Estados Unidos no apoyará la independencia de Taiwán", al tiempo que ha defendido que las actividades del país en el mar de China Meridional "son irreprochables".