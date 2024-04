César Muñoz, presentador de 'Así es la vida', desvela cómo está José María Almoguera: "Le miramos y nos reímos"

Complicada situación a la que se enfrenta a diario José María Almoguera tras su exclusiva con su mujer Paola Olmedo arremetiendo contra su madre en la revista 'Semana'. Y es que el nieto de María Teresa Campos trabaja detrás de las cámaras en el programa 'Así es la vida', en el que colaboran tanto su madre como su prima Alejandra Rubio y en el que, como es lógico, hablan a diario del tema. Pero, ¿cómo se encuentra José María? ¿Cómo está llevando ser uno de los grandes protagonistas de la crónica social cuando nunca ha querido saber nada de la fama y la expectción mediática que rodea a toda su familia? ¿Ha hablado del asunto con alguno de sus compañeros? Preguntas que Europa Press ha planteado a César Muñoz, copresentador de 'Así es la vida' junto a Sandra Barneda. "José María es un chico que trabajando es bastante tímido, es buen profesional, hace su curro muy bien, y poco más te puedo decir de él, es compañero de trabajo y es buen compañero" desvela, asegurando que "es un compañero más" y a pesar de la polémica que le rodea "es una persona normal y corriente". Como nos cuenta, tanto para el hijo de Carmen Borrego como para todos los trabajadores del programa "es muy complicado gestionarlo". "Nosotros estamos en redacción todos juntos por la mañana y lo vemos a él, que es el protagonista, él está escuchando todo el rato lo que están diciendo los compañeros de los demás programas... le miramos, nos miramos, nos reímos, es una situación bastante anómala que le intentamos dar normalidad, pero a ver, muy normal no es" reconoce. Sin entrar en detalles, César revela que tanto Sandra como él "hemos hablado con él" y aunque "hay cosas que no se pueden contar", José María "está sufriendo". "Ha adelgazado bastante en todas estas semanas, no es un plato de gusto para nadie, la verdad" asegura.