Antoine Griezmann: "La imagen igual no es la mejor, pero es una victoria en cuartos"

El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann reconoció que su equipo no terminó con la mejor imagen pero destacó la importancia y el valor de la victoria (2-1) este miércoles en la ida de cuartos de final de Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund, sabiendo que tendrán que sufrir también en Alemania. "Hemos ganado, que es lo importante. Da igual el final cómo ha sido, es verdad que hemos encajado y esa sensación de que hemos terminado defendiendo, pero es muy importante ganar la ida en cuartos de final. Iremos allí a ir a ganar también", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press, después del encuentro en el Metropolitano. El jugador galo confesó estar bien de su tobillo, a pesar de que lo tenía con hielo en la entrevista. "Está bien, tenemos los mejores fisios de Europa para el partido del sábado. Intento ser el mejor y ayudar al equipo", afirmó, antes de explicar la dificultad del partido contra los alemanes, sobre todo en el segundo tiempo. "Superior no sé, porque en la segunda parte ellos tuvieron el balón, nos han metido atrás. Hubo momentos de poder hacer el tercero, pero hemos sufrido bastante en la segunda parte y habrá que ver allí con el ambiente. Habrá que sufrir y sacar el partido. Tenemos el nivel para pasar a semifinales y hay que demostrarlo en el campo", explicó. Por otro lado, Griezmann animó a la afición rojiblanca de cara a la vuelta de la próxima semana. "Esos gestos eran para ayudar a la gente. La imagen igual no es la mejor pero es una victoria en cuartos. Es importante ganar, disfrutar esta noche y tendremos tiempo para preparar el próximo", afirmó. "Eso significaría mucho para la Liga y el fútbol español, pero lo más importante es nosotros y no va a ser fácil", terminó, ante el posible cruce con el FC Barcelona en semifinales.