Algunos miembros del órgano rector de la Fed recelan de la alta inflación y alertan de su enquistamiento

Algunos de los miembros que componen el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) se mostraron preocupados por el posible enquistamiento de la inflación, si bien la mayoría de los mismos afirmaron que el coste de la vida seguirá ralentizándose este año, según se desprende de las actas de su última reunión de marzo. Todos los responsables del órgano rector de la Fed dieron cuenta de los "considerables progresos" durante los últimos doce meses en materia de inflación, incluso a pesar del repunte en los datos de enero y febrero. Aun así, otros subrayaron que estos aumentos habían sido "relativamente generalizados" y que no debían considerarse como "simples anomalías estadísticas". No obstante, el consenso dentro de la institución fue que la inflación convergerá con el objetivo de estabilidad de precios del 2% en el medio plazo, con "casi todos" los miembros del FOMC estando de acuerdo en que sería apropiado modificar a la baja el precio del dinero en algún momento de este año si la economía se comporta conforme a las previsiones. "En general, los participantes indicaron que seguían muy atentos a los riesgos de inflación, pero que ya habían anticipado que habría una cierta irregularidad en las lecturas mensuales de inflación a medida que esta volviera al objetivo", ha expresado el documento publicado. La Fed decidió a finales de marzo mantener por quinta reunión consecutiva los tipos de interés en el rango de entre el 5,25% y el 5,5%, en máximos desde enero de 2001. De su lado, el propio presidente de la institución, Jerome Powell, ha insistido en varias ocasiones que serán necesarias más pruebas de que la inflación está contenida antes de proceder con los recortes de tipos. REDUCCIÓN DEL BALANCE El FOMC abordó también los planes para ralentizar a "alrededor de la mitad" la reducción del balance, proceso conocido como 'ajuste cuantitativo', aunque no se tomaron decisiones en la reunión. Actualmente, la Fed reduce su balance mediante la reinversión de los principales de la deuda que venzan, a excepción de 95.000 millones de dólares (88.458 millones de euros) cada mes entre bonos del Tesoro y títulos hipotecarios. De estos, 60.000 millones de dólares (55.869 millones de euros) se corresponden con bonos del Tesoro y otros 35.000 millones de dólares (32.590 millones de euros) son de tipo hipotecario La mayoría de los integrantes del FOMC consideraron que el proceso avanzaba sin incidencias, aunque estimaron "por lo general" que sería apropiado adoptar un enfoque cauteloso para el ajuste dadas las turbulencias del mercado en 2019, última vez que la Fed intentó limitar su cartera. "La gran mayoría de los participantes juzgó que sería prudente comenzar a aminorar el ritmo de escorrentía muy pronto", han explicado las actas.