Alemania rechaza emitir más deuda común europea una vez expire el fondo de recuperación

Luxemburgo, 11 abr (EFECOM).- El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, se mostró este jueves en contra de que la Unión Europea siga emitiendo deuda común para financiar inversiones una vez que expire el fondo de recuperación pospandemia, tal y como ha sugerido el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.

"Lo que no necesitamos es nueva deuda europea común para financiar subsidios que los políticos quieran utilizar para guiar el desarrollo económico", dijo el ministro liberal a su llegada una reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) en la que los socios debatirán sobre la competitividad de la economía europea.

Lindner consideró que "la desventaja competitiva con respecto a Estados Unidos no es la disponibilidad de fondos públicos o de subsidios", sino el mercado de capitales privado, que "no es tan eficiente" y, por tanto, no puede dar financiación, permitir que las empresas tomen riesgos y desarrollen tecnologías punteras del mismo modo en que lo hacen los competidores de la UE.

En este sentido, rechazó la postura del comisario de Economía, quien a principios de esta semana abogó por crear un activo seguro europeo - los conocidos como eurobonos- y establecer un mecanismo permanente para acometer inversiones en áreas prioritarias inspirado del fondo de recuperación Next Generation, que se financia con la emisión de deuda respaldada por el conjunto de la UE.

Y aseguró que es necesario "un retorno a la idea nuclear de la UE: el mercado interior con sus libertades y la confianza en que la gente crea prosperidad cada día con su inventiva, su voluntad de asumir riesgos y su flexibilidad".

"Las ideas actuales de Paolo Gentiloni ya apuntan a la campaña electoral, dónde habrá una clara distinción: ¿Debemos ir hacia más deuda común y una economía centrada en el estado o hacía unas finanzas públicas sostenibles y un enfoque basado en el mercado para reforzar nuestra competitividad?", afirmó el ministro alemán.

Por su parte, el comisario europeo reiteró en declaraciones a los medios a su llegada al encuentro su llamada a debatir ya sobre cómo financiar objetivos comunes de manera conjunta cuando expire el fondo de recuperación pospandemia al final de 2026.

"No es una discusión para dentro de cuatro años sino para estas semanas, por ejemplo respecto a la defensa europea, y pienso que es una discusión importante", reiteró el ex primer ministro socialista italiano, que en ocasiones anteriores ya se ha mostrado partidario de emitir deuda conjunta para inversiones en defensa.

Gentiloni insistió en que la fecha de caducidad del fondo de recuperación en 2026 "es muy rígida" y cambiarla requeriría el visto bueno unánime de los 27 socios y de la Eurocámara, por lo que instó a los Gobiernos trabajar con ese plazo en mente. EFECOM

lpc-asa/cat/jla

(foto) (vídeo)