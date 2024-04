Sunak dice que Netanyahu tiene que "hacer más" para aliviar el sufrimiento en Gaza

Londres, 10 abr (EFE).- El primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo este miércoles que su colega de Israel, Benjamín Netanyahu, "necesita hacer más" para aliviar el sufrimiento en Gaza y que no contempla suspender la venta a armas a ese país.

En unas declaraciones a la radio londinense LBC, Sunak calificó de "tragedia impactante" la muerte de siete cooperantes, tres de ellos británicos, en un ataque aéreo israelí en Gaza la semana pasada, del que Netanyahu dijo se trató de un accidente.

Los cooperantes "llevaban a cabo de manera desinteresada misiones de ayuda en Gaza y también he dicho repetidamente que la situación en Gaza es cada vez más intolerable, el sufrimiento humanitario que la gente está experimentando no es correcto y el primer ministro Netanyahu necesita hacer más para aliviarlo. Se lo he dejado muy claro", añadió el jefe del Gobierno.

Al referirse a las peticiones de partidos de la oposición para que se suspenda la venta de armas a Israel, Sunak señaló que el Reino Unido tiene un "proceso establecido desde hace mucho tiempo" sobre el régimen de exportación de armas y no hay "ningún cambio".

"En realidad, ninguno de nuestros aliados más cercanos ha suspendido actualmente las licencias de armas existentes, por lo que continuamos hablando de estas cosas con nuestros aliados", agregó.

El ministro británico de Exteriores, David Cameron, dijo ayer en EE.UU. que había revisado el asesoramiento jurídico más reciente respecto a la situación sobre el terreno, pero esto dejó la posición del Reino Unido sobre las licencias de exportación "sin cambios".

El régimen de exportación de armas del Reino Unido impediría el suministro a Israel si existiera un riesgo claro de que los artículos pudieran usarse para cometer o facilitar una violación del derecho internacional humanitario.

Las empresas británicas aportan alrededor del 0,02 % de las importaciones totales de armas de Israel. EFE

vg/jac