Sánchez esquiva el debate sobre Marruecos y el Sáhara pese a los cuestionamientos de oposición y socios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha eludido responder a los reproches que todos los grupos le han dirigido respecto a su política hacia Marruecos y su giro en cuento al Sáhara, limitándose a poner en valor una vez más la buena cooperación que hay con el reino alauí en inmigración o lucha antiterrorista y el incremento del comercio. Aunque Marruecos era precisamente uno de los temas del debate de este miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados, Sánchez ha pasado de puntillas sobre el asunto en su intervención inicial, durante la que ha resaltado que las exportaciones han aumentado un 40% desde 2018 y la "excelente cooperación en materia de lucha antiterrorista, en materia migratoria y en la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos". El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha reprochado que siga escondiendo "por qué se cambió el criterio respecto al Sáhara Occidental y arruinó la relación bilateral con Argelia" y ha reconocido que "resulta verdaderamente preocupante pensar que pudo haber cambiado la política con Marruecos por lo que tiene en sus móviles", en referencia al espionaje del que fue objeto el presidente con el 'software' Pegasus. Feijóo ha vuelto a la carga en su turno de réplica, después de que Sánchez haya evitado responderle en su segunda intervención, limitándose a acusar al líder de los 'populares' de hablar de Marruecos "no para construir puentes, sino para sembrar insidias y tensiones diplomáticas con este país". FEIJÓO PIDE EXPLICACIONES Así, el líder de la oposición le ha echado en cara que no haya hablado de Marruecos y ha aprovechado para formularle toda una serie de preguntas, a las que Sánchez tampoco ha respondido en su intervención final. "¿Le ha exigido Marruecos el cambio de su ministra de Exteriores? ¿Por qué acepta la política marroquí respeto de Ceuta y Melilla? ¿Las aduanas de las que tanto se va usted vanagloriado en Ceuta y Melilla tienen fecha de apertura? ¿Ha entregado de facto el control del espacio aéreo del Sáhara Occidental a Marruecos?", le ha interrogado. "¿Por qué se disolvió el OCON Sur cuando el narcotráfico es un problema en el Estrecho? ¿Por qué el informe del Departamento de Seguridad Nacional omite intencionadamente reconocer que Marruecos tiene actividad de inteligencia en España? ¿Hay algún límite a sus cesiones? ¿Puede decirnos cuándo va a solucionar la crisis diplomática con Argelia?", ha añadido. Feijóo ha considerado "hipócrita" que el Gobierno defienda el reconomiento del Estado palestino y recuerde que el PP lo llevaba en su programa electoral, cuando el PSOE no llevaba en el suyo el "giro" respecto al Sáhara. "¿No resulta un poco hipócrita darse de golpes de pecho por Palestina mientras ha dejado usted a los saharauis?", le ha inquirido. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha cuestionado al Gobierno, defendiendo que actúa por orden de Marruecos. "La política exterior de España se dicta desde allí. ¿O acaso alguien cree que Sánchez puede defender cualquier postura internacional sin el visto bueno de Marruecos?", ha aseverado. SUMAR EQUIPARA EL SÁHARA A PALESTINA También han llegado las críticas por parte de los socios de coalición. El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha aprovechado para reclamar a Sánchez el reconocimiento del Sáhara como Estado. "Lo que vale para Palestina, aunque en esto no estamos de acuerdo, vale para el Sáhara", ha recalcado, evidenciando de nuevo el rechazo de Sumar a la política respecto al Sáhara, después de que Sánchez respaldara el plan de autonomía marroquí para la antigua colonia española como "la base más seria, creíble y realista" para resolver el conflicto. El portavoz de Bildu, Oskar Matute, ha considerado "vergonzoso" lo que se ha hecho con el Sáhara pero "algún día seguro sabremos por qué", mientras que el del PNV, Aitor Esteban, ha reclamado "el compromiso del Estado español con el Sáhara y con los saharauis". "No se puede dar la espalda a esa situación, por mucho que sea Marruecos un país estratégico para España", ha sostenido. "Aún no ha explicado el cambio de posición sobre el Sáhara y deberá hacerlo. Aún no ha explicado de qué deriva la capacidad de Marruecos de hacer cambiar la posición del Gobierno español para abandonar al pueblo saharaui que sigue luchando por su libertad", ha reprochado por su parte el diputado del BNG, Néstor Rego, que ha defendido el "derecho de autodeterminación e independencia del Sáhara".