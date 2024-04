Risto Mejide, primeras palabras tras su reconciliación con Natalia Almarcha

Tres meses después de anunciar su separación de Laura Escanes, en diciembre de 2022 Risto Mejide comenzaba una discreta relación con una farmacéutica valenciana llamada Natalia Almarcha, con la que desde entonces mantiene una historia de amor repleta de altibajos, crisis, rupturas y reconciliaciones. Tras comprometerse el verano pasado -el comunicador le regaló a su novia un impresionante anillo de compromiso valorado en aproximadamente 8000 euros- al superar un bache que les llevó a estar separados durante varias semanas, la pareja volvía a romper a principios de 2024. Y según el entorno de la joven, esta vez sí era la definitiva porque "no se sentía valorada ni bien tratada" por el presentador. Pero haciendo suyo el refrán de 'ni contigo ni sin tí tienen mis males remedio', la pareja sorprendía dándose una nueva (y enésima) oportunidad poco después, en febrero. Y demostrando que su reconciliación va viento en popa, esta Semana Santa viajaban a Londres y aunque por el momento se resisten a publicar imágenes juntos presumiendo de su felicidad, Natalia sí compartía en stories una de Risto mirando burlón a la cámara. Una confirmación en toda regla de que su amor ha podido más que sus diferencias y vuelven a estar juntos. Una reconciliación sobre la que el presentador se ha mostrado parco en palabras en su reaparición en solitario en la entrega de los premios 'Top Chef of the Year' de la revista Tapas en Madrid, aunque sí ha confesado que está "muy bien a todos los niveles", incluido el personal gracias a la valenciana con la que todo apunta a que podría pasar pronto por el altar. "Ya sabéis que de eso no hablo. Te agradezco la pregunta, sabéis que de mi vida personal no hablo pero estoy feliz" ha reconocido.