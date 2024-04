Raphinha: "Para mí es una noche especial y para el equipo también"

Redacción deportes, 10 abr (EFE).- El delantero del Barcelona Raphinha aseguró, tras ganar en el Parque de los Príncipes de París (2-3), en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, que tanto para él como para el equipo el de este miércoles fue "una noche especial"

"Llevaba tiempo buscando este primer gol y no me salía. Hoy en un partido importante me salió el primero y el segundo. Para mí es una noche especial y creo que para el equipo también. Sabíamos de la importancia del partido y lo que teníamos que hacer para salir con un resultado positivo", aseguró el brasileño desde la zona mixta.

Raphinha no quiso responder si el Barcelona vuelve a estar entre los mejores de Europa: "Estamos haciendo lo que estamos haciendo en el campo. Es cosa vuestra decir que si estamos volviendo. Estamos haciendo dando nuestra mejor versión y siempre entrenando para mejorar".

"Hay algunos que siguen teniendo dudas, pero damos las respuestas en el campo. Prefiero que el favoritismo siga con el PSG. La respuesta la damos en el campo. Haremos todo lo posible (para pasar). Estamos trabajando muy duro y veremos el favoritismo después del segundo partido", añadió.