Radja: Jokic y Doncic son de otro mundo, su cabeza piensa tres pasos por delante del resto

Valencia, 10 abr (EFE).- El exjugador croata de la NBA Dino Radja aseguró este miércoles, en un acto en Valencia, que el pívot serbio Nikola Jokic y el base esloveno Luka Doncic son jugadores ”de fuera de este mundo” porque tienen ”una cabeza que piensa tres pasos por delante” de los demás.

”Son buenísimos”, contestó el exjugador de la Yugoplastika Split, uno de los mejores equipos de la historia del baloncesto europeo, al ser preguntado por quiénes eran sus jugadores europeos favoritos del momento tras un acto en la capital valenciana de la finales europeas de la NBA en categoría junior.

No obstante, Radja, que jugó en la liga estadounidense de 1993 a 1997 en las filas de Boston Celtics, insistió en que ahora la NBA ”ha cambiado” porque los atacantes ”están más protegidos que hace veinte años”, aunque también confesó que es muy difícil comparar quién es mejor, “como con la pregunta de si Michael Jordan fue mejor que Lebron James o tantas otras”.

Aun así, dijo que jugar ahora es más fácil que en hace veinte años: “Es más fácil que en Euroliga, donde hay partidos de sesenta o setenta puntos, porque en la NBA hay partidos de 300 puntos. La defensa no existe. O no puedes, o no existe”, aseveró el exjugador croata, que también comentó que será difícil arrebatar el oro a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos.

Radja comentó que dependerá del equipo de Estados Unidos, “pero parece que van los mejores” y si es así, ”será difícil ganarles, pero en deporte, un partido, un jugador, un tiro… es lo bonito del deporte, que a veces no ganan los mejores”.

Por último, insistió en que se siente orgulloso de ser ”pionero” en la NBA al ser uno de los primeros europeos en cruzar el charco y pasarse a la liga americana: “Soy pionero de esa gente que tuvo éxito y que abrió el ‘paseo’ para lo que tenemos hoy, que hay cien jugadores de fuera de Estados Unidos y jugadores importantes, como Doncic o Jokic”, concluyó. EFE

