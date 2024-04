Milei busca otra oportunidad en el Congreso con reforma reducida

(Bloomberg) -- El presidente Javier Milei hizo circular una versión nueva y reducida de su amplio proyecto de reforma entre los legisladores argentinos, en su más clara apuesta por el pragmatismo político desde que asumió el poder.

El borrador presentado el martes por la noche divide el plan de Milei en varias partes antes de volver a presentarlo al Congreso la próxima semana.

Desde que el proyecto de ley original de Milei fue desbaratado por la cámara baja en febrero, su equipo se reunió decenas de veces con miembros del Congreso y gobernadores provinciales para elaborar un texto definitivo. El prolongado proceso de revisión ilustra la voluntad de Milei de escuchar los aportes de los legisladores, lo que implica un giro respecto a sus intentos anteriores de imponer cientos de reformas sin un consenso previo.

“Hoy nos encontramos ante una segunda oportunidad. Confiamos en que estamos en otro nivel de madurez”, dijo a los periodistas Manuel Adorni, portavoz de Milei, el miércoles por la mañana en Buenos Aires.

Milei ampliará el tramo impositivo para incluir a más personas con ingresos en un proyecto de ley de reforma fiscal, complementado con un proyecto de ley ómnibus diluido con 279 artículos (menos de la mitad de la versión original) para privatizar o privatizar parcialmente más de una docena de empresas públicas, excluyendo en particular a la gigante petrolera YPF SA.

El proyecto de ley, al cual accedió Bloomberg, también amplía por un año los poderes ejecutivos del presidente en materia de energía, economía y finanzas, permitiéndole intervenir en la agencia de seguridad social del país y en fondos del Gobierno federal para fines especiales por valor de millones de dólares. La propuesta de eliminación de estos últimos puntos desencadenó una feroz oposición incluso de legisladores moderados, lo que llevó a que el proyecto de ley original fracasara en febrero.

Los legisladores de los bloques moderados dicen que todavía necesitan revisar la letra pequeña, pero Adorni afirma que el texto ya convenció a los principales interesados. Los proyectos de ley podrían pasar a comisión la semana que viene.

El ministro de Interior, Guillermo Francos, se reunirá el miércoles por la tarde con la central sindical del país para discutir una nueva reforma laboral, que fue excluida de los nuevos proyectos de ley.

Milei intentó realizar cambios en las onerosas leyes laborales del país en un extenso decreto ejecutivo publicado en diciembre, pero los tribunales lo bloquearon semanas después. En cambio, un nuevo proyecto de ley que incluya reformas laborales podría provenir del bloque más moderado de la Unión Cívica Radical, según informó el periódico La Nación.

En una entrevista concedida la semana pasada a Bloomberg News, el presidente dijo que sus 4.000 reformas para desregular el Estado argentino esperarán hasta después de las elecciones legislativas del próximo año, en caso de no poder implementarlas ahora.

