La violencia vicaria se agudiza en España con 7 niños asesinados por sus padres en 2024

Macarena Soto

Madrid, 10 abr (EFE).- En lo que va de 2024, siete niños han muerto a manos de sus padres en España víctimas de violencia vicaria, un tipo de maltrato machista que se agudiza en el país y que, en caso de confirmarse el último de ellos, ya deja 57 fallecidos desde que comenzaron las estadísticas en 2013.

Este miércoles, un hombre mató supuestamente a su mujer de 43 años y a sus dos hijos mellizos de 8 años, sexta y séptima víctima mortal de violencia vicaria este año en España, un país familiarizado ya con estos asesinatos, sobre todo desde la muerte de las hermanas Olivia y Anna, ahogadas por su progenitor en el océano Atlántico frente las costas de las Islas Canarias en 2021.

"No es una realidad nueva, pero hemos tenido un salto cualitativo y cuantitativo significativo, porque hace 30 años nadie se planteaba en nuestro sistema, ni un juez ni un maltratador, que la custodia no pudiera pertenecer a la madre", rememora la asesora jurídica experta en violencia de género, Paqui Granados, quien insiste en que esta violencia se está "agudizando".

Apunta a que con los avances del feminismo en la corresponsabilidad en los cuidados, empezó a cambiar la tendencia en las custodias y a normalizarse las compartidas entre padres y madres, pero insiste que no puede suceder cuando hay violencia de género.

Y es que, explica, la ley española no solo califica a las mujeres maltratadas como víctimas directas sino también a sus hijos: "si califica a los niños y niñas como víctimas propias, que además son población vulnerable, ¿cómo se va a permitir que puedan estar en manos de su agresor?".

"Son niños y niñas que han perdido su infancia y algunos de ellos tienen secuelas que les durarán toda la vida", insiste.

Según datos de 2023 del Consejo General del Poder Judicial español, en 2023 hubo casi 200.000 denuncias por violencia de género en y los órganos judiciales acordaron "un total de 64.914 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores)"; y de ellas se dio "la suspensión del régimen de visitas (4.026 casos) y la suspensión de la guardia y custodia (en 2.411)".

"Solo en el 12,7 % del total de los casos más graves -los 64.914 con medidas judiciales- se rescindió el régimen de visitas" para los padres maltratadores, critica Granados.

"Son datos demoledores", pero además reflejan que aunque "hay profesionales magníficos", también "hay un número muy importante que, bien por una cuestión de falta de capacitación adecuada" o porque pertenecen a "un movimiento reaccionario", no incorporan correctamente "el nuevo marco jurídico donde se deja claramente asentado que los hijos son tan víctimas como la madre" y por ende hay que protegerles de los agresores.

La trabajadora social y experta en violencia de género Celia Garrido tiene claro que a pesar de que España tiene "una de las mejores leyes" de protección a las mujeres del mundo, "el sistema está fallando, no está investigando ni creyendo a las mujeres y las está criminalizando" por denunciar a sus parejas o exparejas.

Garrido critica que a las mujeres que se atreven a denunciar se las tache de "locas" o de manipular a sus hijos para que estos testifiquen en juicios a su favor.

"Se da la vuelta a la tortilla, ellas hacen todo lo que las instituciones les dicen que tiene que hacer porque no les queda otra como madre que denunciar y se encuentran con un laberinto del que no pueden salir, no se puede salir ni siquiera del maltrato institucional", analiza.

Y es que, según cuenta a EFE, a las mujeres "se las acaban interpretando de la peor forma posible" cuando lo que están intentando es "proteger a sus hijos".

"Es un trauma constante que tiene efecto sobre la salud mental y física de ellas y de sus criaturas, con la certeza de que hagan lo que hagan se va a malinterpretar y volver en su contra", dice, antes de dejar claro que "un padre maltratador jamás es un buen padre, nunca", ya que "el clima que instaura en la familia lo va a mantener" con sus hijos. EFE

msh/ajs/rf