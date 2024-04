La ONU señala que Colombia es un "modelo" por priorizar el diálogo para alcanzar la paz

El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, ha asegurado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que el país se ha convertido en un "modelo" por su decisión de priorizar el diálogo para lograr la paz entre el Gobierno y las diferentes guerrillas que actúan en territorio colombiano "Por difícil y demandante de paciencia que sea, la decisión de Colombia de dar prioridad al diálogo como medio principal para resolver el conflicto distingue al país como un modelo que es más relevante que nunca en el mundo de hoy", ha destacado durante su intervención. En ese sentido, ha manifestado que "existe un profundo deseo de paz" en el país que se extiende desde "los más altos niveles del Gobierno y las instituciones estatales, pasando por la sociedad civil y hasta las comunidades vulnerables de las regiones aún azotadas por el conflicto" incluso a pesar de las recientes dificultades que pueden poner en peligro los diferentes altos el fuego en vigor. Estos obstáculos a los que se refiere son la suspensión de la ronda de diálogos y la petición de una reunión urgente por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y las denuncias de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sobre los continuos ataques del Ejército contra sus guerrilleros, que ha pedido el restablecimiento del cese de hostilidades a nivel nacional y amenazado con acciones contra las fuerzas estatales. "En un contexto desafiante para la mesa de diálogo, con algunas divergencias significativas para resolver entre las partes, el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional se reunirán esta semana en Caracas, Venezuela. En esta oportunidad espero que se pueda evaluar la implementación de lo acordado hasta la fecha, y se tomen decisiones para avanzar en la agenda pactada en el Acuerdo de México", ha manifestado. El jefe de la Misión de la ONU ha reiterado su confianza en las partes para "sobreponerse a las dificultades" y llegar a acuerdos definitivos que se traduzcan en beneficios "tangibles" para la población. "En cuanto a los diálogos entre el Gobierno y el grupo conocido como EMC, insto a las partes a mantenerse enfocadas en resolver sus diferencias en la mesa de conversaciones, a pesar de las dificultades actuales, teniendo en cuenta la oportunidad única que se presenta actualmente para contribuir a un futuro distinto", ha añadido. Tras ello, ha considerado "esencial" seguir la línea de los progresos ya conseguidos y "dar muestras claras de su voluntad de paz", pidiendo no realizar acciones hostiles contra la población civil, que además erosionaría la confianza tanto entre las partes como entre la sociedad, poniendo como ejemplo "los condenables hechos de violencia contra la población indígena en Cauca que llevaron a la suspensión parcial del cese al fuego por parte del Gobierno nacional". Massieu también ha explicado que, si bien los altos el fuego son "un paso importante", no pueden sustituir a las políticas de seguridad estatales para proteger a las comunidades afectadas por el conflicto. "El reto clave para transformar esa aspiración en realidad es canalizar la abundante voluntad política y el impulso impresionante de la sociedad civil en dividendos de paz cada vez más tangibles sobre el terreno. Este esfuerzo requerirá que los colombianos y las colombianas superen las divisiones en un esfuerzo que debe unirles a lo largo de todo el espectro político sobre la base de un interés común en asegurar un futuro pacífico", ha agregado. LA JEP COMO ELEMENTO DE CONFIANZA ENTRE LAS PARTES Durante su discurso, el jefe de la Misión también ha ensalzado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia extraordinario instaurado a raíz del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las extintas FARC, por suponer un "testimonio de la confianza" entre ambas partes. "La responsabilidad de la JEP está intrínsecamente relacionada con el tránsito de una situación de guerra a una situación de paz. (...) La autonomía e independencia para la toma de decisiones han sido fundamentales para que la JEP haya llevado a cabo su mandato y lo seguirán siendo", ha afirmado. Además, ha celebrado que el organismo se encuentre cerca de emitir sus primeras sanciones, algo que las "víctimas requieren" sin la "mayor dilación". Respecto a la Comisión de la Verdad, integrada en este sistema, ha hablado sobre su "papel esencial" a la hora de esclarecer los hechos ocurridos durante el conflicto, y es que actualmente se encuentra enfocada en investigar los crímenes y casos más conocidos o más graves con el objetivo de encontrar y enjuiciar a los responsables. SEGURIDAD PARA EXCOMBATIENTES Y LÍDERES SOCIALES Massieu ha aseverado que la seguridad tanto de excombatientes como líderes sociales es fundamental para continuar con el proceso de paz, lamentando la reciente muerte de once excombatientes. "La seguridad también constituye un componente clave de la reincorporación de los y las excombatientes, y sigue siendo motivo de máxima preocupación. Y como escuchó el Consejo de Seguridad durante su reciente visita, líderes sociales, así como comunidades enteras, en particular indígenas y afrocolombianos, siguen sufriendo todo el impacto de la violencia persistente y de la limitada presencia de las instituciones del Estado en varias regiones", ha sostenido. OBJETIVOS DE IGUALDAD El jefe de la misión ha mencionado el proceso para llevar a cabo una reforma rural que aborde "algunas de las causas estructurales del conflicto", tales como las desigualdades en tenencia de tierra, razón por la que se busca su distribución, formalización y restitución, así como la provisión de bienes y servicios públicos en estos territorios. Por último, ha hablado sobre el plan para abordar la exclusión y el impacto sobre las comunidades indígenas y afroamericanas, además de en las mujeres y en los miembros del colectivo LGBTQ.