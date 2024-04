Imputados tres jóvenes detenidos durante una protesta propalestina frente a la vivienda de Starmer

Las autoridades de Reino Unido han informado este miércoles de que tres jóvenes detenidos durante una protesta propalestina frente a la vivienda del líder del Partido Laborista británico, Keir Starmer, han sido imputados por violar el orden público al manifestarse a la entrada de la residencia. Todos ellos, de edades comprendidas entre los 21 y 24 años, fueron arrestados el martes en Kentish Town, en el noroeste de Londres, la capital británica, según informaciones de la cadena de televisión británica BBC. Durante la manifestación, depositaron zapatos de niños en el jardín que se encuentra frente a la puerta principal de la vivienda, donde también colgaron una pancarta. El primer ministro del país, Rishi Sunak, ha condenado el incidente y ha manifestado que "ningún diputado debe ser acosado en su propia casa". "No podemos tolerar esto ni vamos a tolerarlo", ha dicho. Los tres imputados han sido identificados como Leonorah Ward, de Leeds, Zosia Lewis, 23, procedente de Newcastle upon Tyne y Daniel Formentin, de Burley, Leeds. La Policía Metropolitana de Londres ha señalado en un comunicado que "la ley permite poner fin al acoso de una persona en su vivienda si las autoridades sospechan que el dueño o inquilino está siendo sometido a algún peligro o estrés". Desde la organización de la que forman parte los activisitas, Youth Demand, han aseverado que "en circunstancias normales protestar junto a la vivienda de alguien supondría cruzar una línea", pero ha defendido que la situación actual en la Franja de Gaza "no es una situación normal" y "no se puede hacer como si nada". "Tomamos medidas para pedir a Starmer que toma medidas y detenga el asesinato", ha aclarado. La preocupación por la seguridad de los diputados británicos ha ido en aumento a medida que avanza la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza, donde han muerto ya más de 33.400 personas. A principios de este año, decenas de personas se reunieron junto a la vivienda del diputado conservador Tobias Ellwood para pedir un alto el fuego en el enclave palestino.