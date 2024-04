Gantz asegura que Hamás ha sido "derrotado" militarmente, pero sus remanentes perdurarán años en Gaza

El ministro sin cartera del gabinete de guerra de Israel Benny Gantz ha asegurado este miércoles que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha sido "derrotado" militarmente, pero que sus remanentes perdurarán durante años en la Franja de Gaza. "Desde un punto de vista militar, Hamás está derrotado. Sus combatientes están eliminados o escondidos", ha asegurado Gantz, que además ha señalado que las capacidades de la milicia palestina están "lisiadas" pero que la victoria total llegará "paso a paso". En este punto, Gantz ha incidido en que Israel "no parará" y sus tropas entrarán finalmente en la ciudad de Rafá, considerado como el último bastión de Hamás, pero también hogar de un millón de palestinos desplazados en el marco de la guerra. "Entraremos en Rafá. Regresaremos a Jan Yunis, y operaremos en Gaza. Allá donde haya objetivos terroristas, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) estarán allí", ha recalcado el miembro del gabinete de guerra, según recoge el diario 'The Times of Israel'. A pesar de proclamar una victoria militar sobre Hamás, Gantz ha señalado que la derrota total de la milicia palestina requerirá más tiempo y ha vaticinado que los israelíes que a día de hoy están en la escuela, combatirán contra la milicia en el futuro. "Combatir contra Hamás requerirá tiempo. Los chicos que ahora están en la escuela secundaria seguirán peleando en la Franja de Gaza, como en Judea y Samaria (Cisjordania) y contra Líbano", ha zanjado Gantz.