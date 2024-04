El sevillista Djibril Sow sufre una fractura en un dedo del pie izquierdo

El centrocampista del Sevilla Djibril Sow causará baja en los próximos partidos del equipo andaluz sufrió una rotura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, de la que incluso está valorando la opción de operarse, según confirmó el club este miércoles. Sow, que sólo había sido titular en una de las últimas cinco jornadas ligueras con el Sevilla, se perderá con total seguridad los próximos partidos, entre los que se encuentra el derbi sevillano ante el Real Betis del próximo 28 de abril y podría no volver a jugar esta temporada, decida o no pasar por el quirófano. El suizo ha participado este curso en 33 partidos con el Sevilla entre todas las competiciones, con un gol y una asistencia. Además, Marcos Acuña no participó en el entrenamiento sevillista de este miércoles a causa de unas molestias en el tendón rotuliano de la pierna derecha. Por ello, hará "trabajo específico en el gimnasio durante toda la semana", apuntó el club de Nervión.